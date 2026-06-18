La oposición en bloque reclama un plan específico ante el calor en centros educativos y PP censura "alarmismo exagerado"

Archivo - Varios alumnos a la llegada al primer día de colegio en la Comunidad de Madrid, a 8 de septiembre de 2025, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La oposición en la Asamblea de Madrid en bloque --PSOE, Más Madrid y Vox-- han reclamado este jueves en el Pleno un plan específico para hacer frente a las altas temperaturas en las aulas de la región mientras el PP ha censurado su "alarmismo exagerado".

La Proposición No de Ley (PNL), impulsada por el PSOE de Madrid, exigía una regulación autonómica de condiciones mínimas de habitabilidad climática en los centros educativos de la Comunidad con criterios comunes sobre temperatura, ventilación, calidad del aire, protección solar, actuación ante episodios de frío y calor extremos, registro de incidencias y medidas específicas de protección para alumnado vulnerable.

Pedían criterios de medición y prevención, un protocolo autonómico de actuación ante temperaturas extremas en centros educativos, una Guía de Habitabilidad Climática de los Centros Educativos de la Comunidad de Madrid, un Plan Regional de eficiencia energética que se base en un diagnóstico de los centros, con planificación técnica y económica, ejecución progresiva de las actuaciones y un mapa de riesgo térmico escolar. A ello añadían que se incluyeran medidas de mejora de la envolvente térmica, refrigeración térmica y fomentar los patios, la sombra y la renaturalización.

Durante el debate parlamentario, el diputado socialista Esteban Álvarez ha defendido que no se trata de un problema puntual ni menor sino que es "estructural" y ve necesario que en la región se tomen "medidas serias" para contar con unos centros educativos "propios del siglo XXI".

"Hoy tenemos alumnos estudiando con abrigo en invierno, alumnos estudiando con altas temperaturas ahora en verano, y aquí, ahora les pongo un ejemplo bastante revelador, tenemos una situación que se ha cronificado. A las 12.30 horas, en un colegio de Colmenar Viejo recién inaugurado, la temperatura llegaba a 31,5 grados, hoy, esta mañana. Eso no es de recibo", ha explicado, a la vez que considera que no hay que "buscar culpables" sino "sentarse y buscar soluciones".

El portavoz adjunto de Vox José Antonio Fúster ha defendido que la propuesta es una cuestión "de sentido común y de condiciones dignas" para enseñar y aprender si bien ha criticado que se intente convertir el termómetro "en un derecho absoluto para una generación de cristal".

Es por ello que dicen sí a un plan "racional de adaptación térmica" y no a convertir "en otro derecho más esta hemorragia de derechos sin obligaciones". "Vamos a votar a favor no porque hayamos comprado el marco climático de la izquierda, vamos a votar a favor porque hay alumnos que pasan calor más del tolerable", ha justificado.

Por parte de Más Madrid, María Pastor ha mandado "un abrazo climático" a Vox por haber dado su apoyo a esta iniciativa frente a un PP que demuestra "sin ningún tipo de pudor" que el único confort térmico que le importa "es el suyo" mientras los niños "están achicharrados en los coles".

Así, ha cargado contra un Gobierno de la Comunidad que se mantiene "de brazos cruzados" cuando los colegios "son inhabitables cuando hace frío y cuando hace calor". "Los madrileños sí usamos los servicios públicos, no somos escaparates ni para turistas, ni para fondos buitres, ni para sus políticas racistas. Con esto del calor nadie entiende lo que están haciendo, nadie entiende por qué se resisten, es puro sentido común y ustedes siguen ahí como abrazados al cemento, al negacionismo", ha espetado.

Por parte del PP, Enrique Serrano ha defendido que, aunque comparten su "preocupación" por el bienestar de niños, profesores y resto de empleados de los centros, "de ninguna manera" comparten "el alarmismo exagerado, casi catastrofista que describe" la oposición.

También se ha referido a los 200 millones anunciados por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para climatizar las aulas y se ha preguntado "dónde está" ese dinero. "De esos 200 millones ninguna comunidad ha visto ni un euro, y desde luego la Comunidad de Madrid tampoco", ha reprochado.

Ha vuelto a incidir en que la Comunidad está trabajando desde el inicio de la legislatura en la adaptación climática de los centros educativos con "inversión y sentido común" y no con "titulares grandilocuentes", con más de 60 millones en actuaciones de mejora de la eficiencia energética y confort térmico.