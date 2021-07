La oposición critica que la Comunidad hable de "escasez" de vacunas cuando hay más de "un millón de dosis en la nevera"

MADRID, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La oposición en la Asamblea de Madrid ha criticado este jueves que la Comunidad de Madrid hable de "escasez" de vacunas mientras tiene "un millón de dosis en la nevera", lo que atribuyen a "una mala gestión" en la campaña de vacunación.

Antes del inicio del Pleno, los portavoces parlamentarios se han referido a la petición realizada ayer por el consejero de Educación, Universidades y Ciencia, y portavoz del Ejecutivo regional, Enrique Ossorio, al Gobierno para reclamar más dosis de la vacuna de Pfizer al reducirse su llegada "a la mitad" durante el último mes.

La portavoz adjunta de Unidas Podemos, Alejandra Jacinto, ha lamentado que se hayan dado instrucciones a los centros de salud para suspender la vacunación de las primeras dosis mientras que "hay más de un millón de dosis que aún no se han puesto".

"Esto responde a una mala gestión. La incidencia no para de subir y no entendemos por qué las tienen congeladas mientras alegan que no tienen. Los datos no cuadran", ha subrayado.

La portavoz de Vox en la Asamblea, Rocío Monasterio, ha insistido en que la vacunación en Madrid tendría que ser ya "una realidad" y tener a la población de más de 50 años con la segunda dosis puestas.

"Tenemos que implementar más puntos de vacunación en todo Madrid para tener una red superior y poder atender de forma eficiente. Hay vacunas almacenadas. La Comunidad tiene que tener esto como prioridad y no entendemos por qué se suspende la primera vacunación porque hay stock. Si comparece el consejero Enrique Escudero tendremos datos más detallados", ha señalado.

Hana Jalloul, la portavoz socialista en la Cámara regional, ha reclamado a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, que se preocupe por la vacunación y por su mejora "sin excusas".

"No hay que poner excusas porque hay más de un millón de vacunas en la nevera y se puede continuar de una manera más ágil y efectiva", ha recalcado la líder de Vox en Madrid criticando "la desastrosa" gestión del Gobierno regional en la Atención Primaria.

En la misma línea, la portavoz de Más Madrid, Mónica García, ha recalcado igualmente que "hay un millón de vacunas en la nevera", por lo que a su juicio supone "una tomadura de pelo hablar de escasez". "Si hay escasez que las vacunas estén antes en los centros de salud y no en el Corte Inglés", ha censurado.

Por último, el portavoz popular en la Asamblea, Alfonso Serrano, ha criticado que se trate de "tergiversar" la realidad señalando que la Comunidad de Madrid está guardando remesas para garantizar las segundas dosis y recordando que en julio se han reducido a la mitad.