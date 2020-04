La oposición critica el “placebo informativo” que les da Sanidad y la “ceguera” ante esta crisis sanitaria

El consejero les reprocha que "toda la línea argumental que utilizan" parece ajena a "una de las crisis sanitarias más importantes de la historia del último siglo"

Los grupos de la oposición en la Asamblea de Madrid (PSOE, Más Madrid, Vox y Unidas Podemos) han criticado el "placebo informativo" que se les ha dado, a su parecer, desde la Consejería de Sanidad, desde que comenzó la crisis del coronavirus y han lamentado la "ceguera" del Gobierno autonómico

Así se han mostrado los portavoces de Sanidad de los grupos parlamentarios durante la primera comparecencia telemática del consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, en la Comisión de Sanidad.

La primera en intervenir, la diputada de Unidas Podemos-IU Vanessa Lillo ha pedido al consejero un poco de "humildad" cuando dice que la Comunidad ha liderado la crisis a nivel nacional en un mes de "barra libre" para "justificar los recortes" que hicieron desde el PP anteriormente

"Dicen que lo más peligros del coronavirus es el miedo pero no, es la ceguera del Gobierno regional ante esta situación, algo que se demuestra en la cara más cruel de esta pandemia y producto de la política privatizadora más voraz: las más de 4.000 muertes de mayores en nuestras residencias y seguimos sin tener información concreta", ha lamentado Lillo.

La parlamentaria de Unidas Podemos ha pedido "justicia" y "memoria" para los mayores, porque es un hecho que "no se puede volver a repetir". "Es muy triste tener que hablar de la muerte para defender la vida. En Madrid no hay nadie al volante. Todo el mundo arrima el hombro salvo ustedes.

A su juicio, si ya desde el Gobierno regional conocían estos datos y critican la celebración del 8M se ha preguntado por qué luego hubo un "10M e incluso un 11M" donde, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, "dijo que no iba a cerrar Madrid".

RESIDENCIAS, "LA VERSIÓN MÁS DESCARNADA DE ESTA PANDEMIA"

A continuación, la diputada de Vox Gador Joya ha indicado que desde el Ejecutivo autonómico no se ha asistido de material de protección a profesionales ni a los centros que lo necesitan, claves para haber comenzado a frenar la expansión del virus.

Pero, para Gador Joya el "gran escándalo de esta crisis" es la "vergüenza" del abandono a los mayores. "¿Qué ha pasado con ellos, cuándo sabremos la verdad de lo que ha ocurrido, tras este apagón informativo? La descoordinación entre la Consejería de Políticas Sociales y la suya ha sido absoluta y ahora no podemos mirar para otro lado. Aquí van a haber muchas muertes colaterales", ha lanzado.

Falta de información también es lo que ha criticado la parlamentaria de Más Madrid Mónica García, que ha acusado a la Consejería de Sanidad de lanzar "muchos balones fuera" y de la poca "lealtad institucional" ante esta situación que ven desde el Ejecutivo madrileño con cierto "triunfalismo". "Los hitos que cumple la Comunidad es en las tasas de fallecidos y la falta de contención de la epidemia", ha lamentado.

García ha asegurado que, al ser médico y trabajar en un hospital, ya avisó a la Consejería del el colapso que los profesionales preveían en los hospitales.

Se ha cuestionado por qué los profesionales se han tenido que autorganizar y no han pedido ayuda a otras comunidades u otros países para sus unidades de cuidados intensivos, que "durante dos semanas han tenido listas de espera", lo que indica que "no se adelantaron a la epidemia".

"Nos han dado placebo informativo, pero no nos han dado la información que requiere la democracia y la política. En la Comunidad veníamos con una merma de nuestro sistema sanitario innegable y creo que las residencias y las UCIS han sido la versión mas descarnada y dramática de esta pandemia", ha lamentado.

La diputada de Más Madrid ha asegurado que los hospitales están desabastecidos de medicamentos y ha afeado a la Consejería que tampoco haya sido capaz de dar dispositivos a los pacientes para estar en contacto con sus familiares.

PSOE, "DECEPCIONADO" ANTE EL "TRIUNFALISMO" DE SANIDAD

En su turno de palabra, el diputado del PSOE José Manuel Freire se ha mostrado "decepcionado" ante la exposición de Ruiz Escudero "tan triunfalista" y "tan desleal con el Gobierno de la nación y el Ministerio de Sanidad y sus compañeros consejeros del territorial del Sistema Nacional de Salud".

Y es que, a su juicio, prevenir situaciones que amenacen a la salud pública, como esta pandemia, sí es competencia de la Comunidad de Madrid, porque en este caso en el estado de alarma sí continúa manteniendo sus competencias. Además, Freire ha indicado que es "falso" que el Gobierno central "vetara" compras de material a la Comunidad.

"No puede decir que lidera el esfuerzo de España cuando tienen tres veces más la tasa de muertos, cuando tienen más sanitarios infectados y cuando la tasa en residencias de mayores es escandalosa", ha criticado, al tiempo que le ha afeado que si tenían información sobre lo que supondría celebrar la manifestación del 8M por qué "no lo alertaron antes".

PP PREGUNTA A LA IZQUIERDA SI LA VIOLENCIA DE GÉNERO MATA MÁS MUJERES QUE EL COVID-19

Por otro lado, el parlamentario del PP Eduardo Raboso se ha mostrado "sorprendido" de que a los grupos de la izquierda les preocupe el número de fallecidos, a los que les ha preguntado si antes no les preocupaban, con la celebración del 8 de marzo. "¿Siguen los partidos de la izquierda pensando que la violencia de género mata más mujeres que el coronavirus?", les ha lanzado.

"Me parece inconcebible que en una democracia como la nuestra haya decenas de miles de muertos debido a una epidemia y el Gobierno de la Nación no asuma responsabilidades políticas", ha afirmado Raboso.

Además, Raboso ha señalado que "las peores imágenes que se han visto han sido las hileras de ataúdes" y el mayor silencio haya sido el del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez", "que ni siquiera se ha dignado a visitar un solo hospital". Sin embargo, ha señalado que la presidenta Ayuso "en cuanto le dieron el alta, lo primero que hizo fue visitar un hospital".

En otro orden de cosas, el portavoz de Cs Enrique Veloso ha reconocido que esta crisis ha puesto al país entero a prueba como sistema sanitario, pero ha instado a "trabajar en ese espíritu de lealtad, de generosidad velando por el interés genral". Ahora, lo que propone es apostar por "potentes infraestructuras" poner en marcha "verdaderos planes de vigilancia y promover la colaboración público-privada".

"Hay que tener una reserva dinámica estratégica de productos sanitarios, medicamentos y capacidad suficiente de recursos humanos, UCIS, respiradores y EPIS", ha propuesto.

"ESTA PANDEMIA PARECE QUE NO HA PASADO POR USTEDES", LES DICE RUIZ ESCUDERO

Por su parte, el consejero ha reprochado a los grupos de la oposición que "toda la línea argumental que utilizan" parece ajena a "una de las crisis sanitarias, una de las catástrofes sanitarias más importantes de la historia del último siglo", y ha lamentado que "parece que pierden la referencia" de la situación.

"Esta pandemia parece que no ha pasado por ustedes, pero es una pandemia absolutamente terrible, que ha sido una catástrofe sanitaria que no solo ha pasado en la Comunidad de Madrid sino en el resto de países del mundo", ha señalado Escudero antes de hacer un llamamiento a "la unidad", porque "los virus no entienden ni de fronteras ni de ideologías".

Asimismo, ha advertido a los madrileños de que "quedan todavía días difíciles por vivir". "No hemos ganado la batalla a este virus, todavía queda camino por recorrer, pero estoy convencido de que lo vamos a conseguir", ha agregado, al tiempo que ha asegurado que ya se puede "mirar al futuro con cierta esperanza", y ha garantizado que el Gobierno regional pondrá todos los recursos a su alcance.