La oposición cuestiona los gastos de Ayuso en su viaje a México y critican la ausencia de "interés público"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, junto al cardenal arzobispo de la Arquidiócesis Primada de México, Carlos Aguiar. - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID, 4 May. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid, PSOE y Vox han cuestionado este lunes los gastos de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en su viaje de diez días a México y han criticado la ausencia de "interés público" de su agenda en el país norteamericano.

Así lo han trasladado las diferentes formaciones en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces de este lunes. Ayuso arrancaba este domingo su viaje, cuyo objetivo es, según ha trasladado el Ejecutivo regional, "intensificar" las relaciones económicas y culturales a través de una agenda que le llevará a Ciudad de México, Monterrey, Aguascalientes, y Riviera Maya.

En cambio, la portavoz adjunta de Más Madrid, María Pastor, ha afirmado que tiene un "nulo perfil institucional" para una presidenta que no tiene "atribución en política exterior" y que, además, no se va a reunir con su homóloga de Ciudad de México.

"Pretende seguir avergonzándonos acudiendo a un homenaje de Hernán Cortés como si estuviésemos en el Siglo XVI y México no se hubiese independizado. Vamos que sólo le falta proclamarse virreina de la Nueva España para consumar este despropósito", ha cargado María Pastor, quien ha recordado también la polémica surgida con el país americano después de que Ayuso lo tachase de "narcoestado".

La portavoz adjunta se ha referido también a la visita a la Feria Nacional de San Marcos, en la mexicana ciudad de Aguascalientes, apuntando que Ayuso --como ha publicado 'Cadena Ser'-- habría destinado 300.000 euros para que la región fuera "invitada de honor".

"Los madrileños estamos pagando dos veces por este viaje. Estamos pagando los gastos del viaje y también esta subvención internacional", ha afeado.

También ha sido crítica la portavoz del PSOE, Mar Espinar, quien ha afirmado que la sanidad pública no puede estar costeando los viajes de la presidenta cuando tiene "citaciones judiciales" su pareja, Alberto González Amador, para que se "pegue la vida padre" o para disimular que el candidato del PP a revalidar la Presidencia de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, "le da vergüenza que haga campaña" para las autonómicas andaluzas.

"Madrid ni le ocupa ni le preocupa a la señora Ayuso. Dieciocho viajes internacionales en los últimos tres años en los que no se ha aportado ningún dato, ninguno, pero sorpresa muchos de esos destinos internacionales si coinciden con la red empresarial que tiene su novio", ha lanzado.

Su homóloga de Vox, Isabel Pérez Moñino, ha señalado que Madrid "no necesita una presidenta en gira internacional permanente", sino una que "dé la cara y responda".

Al hilo, se ha preguntado si Ayuso va a aprovechar su "enésimo viaje" para "seguir vendiendo Madrid al mejor postor extranjero" porque "esa es la prioridad del modelo que está impulsando".

PP DEFIENDE EL VIAJE

En cambio, el portavoz del PP, Carlos Díaz-Pache, ha defendido el viaje de la presidenta a México afirmando que es el segundo mercado turístico más importante de la región.

Sobre la feria de Aguascalientes ha indicado que Madrid fue invitada a esta Feria y que los acuerdos que suman 300.000 euros responden a "cuestiones técnicas" como la elaboración de los 'stand' o el alquiler de los espacios como ocurre en la Feria Internacional de Turismo Fitur. El segundo convenio se enmarca en los cachés de los artistas que en estos espacios pretenderán difundir las artes escénicas españolas y "favorecer el intercambio cultural".

Por último, preguntado por la presencia de Ayuso en una charla que celebra la figura del conquistador Hernán Cortes y la "evangelización de América" junto al músico Nacho Cano, ha reivindicado que este fue "un español brillante".

"Llegó América y que es pocos años, con poco españoles y una gran cantidad de pueblos indígenas hizo frente al temido imperio azteca. Es una persona que supo tejer alianzas, que supo hacer la comunión entre dos mundos, que consiguió unir para siempre Europa y América. No estamos dispuestos a comprar la leyenda negra que quieren vender la izquierda en España.", ha planteado.

En cambio, desde Más Madrid han preguntado si los madrileños están pagando este viaje para que Ayuso haga de "manager profesional" de "su amigo" Nacho Cano para "conseguirle negocios, actuaciones o cualquier otra cosa".