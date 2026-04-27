Oposición cuestiona el nuevo plan de residencias de Ayuso ante el "desmantelamiento" actual y por ser año preelectoral

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, presenta el Plan Residencias 40-40 del Gobierno regional, a 27 de abril de 2026, en Madrid (España). El plan prevé la apertura de 40 nuevas residencias y 40 nuevos centros de día, con unidades de - Gabriel Luengas - Europa Press

MADRID 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

La oposición en la Asamblea de Madrid (Más Madrid, PSOE y Vox) ha cuestionado el nuevo plan de residencias presentado este lunes por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ya que consideran que ha llevado a estos servicios a un punto de "desmantelamiento" y porque esta promesa llega en año preelectoral.

Así lo han trasladado los distintos grupos en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces que se celebrara en paralelo a la presentación de esta nueva estrategia. Se trata del Plan Residencial 40-40 que prevé la construcción de 40 nuevas residencias y 40 centros de día en la región, que contará con 8.000 nuevas plazas, escuelas infantiles y 300 viviendas con apoyos integradas en al menos cinco parcelas.

Este anuncio de la presidenta no ha convencido a la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot. "Esto me suena como si una tabacalera se estuviera encargando de erradicar el cáncer de pulmón. Es exactamente lo mismo", se ha limitado a responder al ser preguntada por esta estrategia.

Más extensa ha sido su homóloga del PSOE, Mar Espinar, quien ha reprochado el estado de "desmantelamiento" de estos servicios públicos al tiempo que ha afirmado que la Comunidad tiene una "deuda" con las personas mayores y cree que el Ejecutivo autonómico debería de "tomar conciencia" de que todos van a necesitar en algún momento cuidados.

"El PSOE ha traído a esta Cámara el debate de cómo estamos cuidando a nuestros mayores y la epidemia puso en evidencia que no se hizo bien, que no estaban bien cuidados, que tenemos las residencias sin medicalizar, que tenemos problemas con los menús de nuestros mayores, con los trabajadores que siguen viviendo retrasos en sus nóminas...", ha recordado la portavoz de los socialistas, que han hecho precisamente de las residencias uno de sus principales ejes de oposición a Ayuso.

Considera que lo que debería hacer la Comunidad es "sentarse, hablar con la oposición, hablar con las personas afectadas" y plantear un nuevo modelo de residencias públicas. "Si no lo hace por nuestros mayores, que al menos se siente y lo haga pensando que en algún momento ella podrá llegar a ser mayor", ha lanzado en referencia a Ayuso.

Precisamente este Plan 40x40 ha sido punto de choque de la consejera del ramo, Ana Dávila, con los alcaldes socialistas, quienes, al ser pedidos parcelas para las residencias, han respondido que cederán el suelo si son "100% públicas".

Por último, Vox ha destacado que "queda un año para la campaña electoral" y que se van a empezar a ver "anuncios, anuncios y más anuncios de la presidenta" para luego "no hacer nada".

"Todavía seguimos esperando las 25.000 viviendas que prometió en el año 2019 y que no sabemos dónde están. Por lo tanto, en relación a este anuncio, de momento, pues poco análisis político podemos hacer porque hemos visto una vez más la opacidad que le caracteriza al Gobierno de Ayuso", ha espetado su portavoz, Isabel Pérez Moñino.

Frente a las críticas, el portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-Pache, ha reivindicado que este es el "proyecto más grande" en materia de residencias de la Comunidad de Madrid.

"Un plan extraordinariamente ambicioso y que va a ser un ejemplo de nuevo éxito de la colaboración público-privada. Creo que se están presentando los detalles y será bueno ver cómo evoluciona, pero desde luego es una magnífica noticia", ha rematado.