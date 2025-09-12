La oposición pasa a la ofensiva contra Ayuso este viernes en la segunda jornada del Debate sobre el Estado de la Región

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (c), interviene durante el Debate sobre el Estado de la Región, en la Asamblea de Madrid, a 11 de septiembre de 2025, en Madrid (España). La Asamblea de Madrid acoge hoy y mañana, 11 y 12 de septi - Alberto Ortega - Europa Press

Más Madrid, PSOE y Vox pasan este viernes a la ofensiva contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en la segunda jornada del Debate sobre el Estado de la Región, que se reanudará a las 10 horas tras la intervención de la mandataria autonómica este jueves.

Así, los representantes de los grupos parlamentarios contarán con un tiempo de treinta minutos. Tomará la palabra en primer lugar la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, al ser la líder del partido mayoritario de la oposición. Le seguirán la del PSOE, Mar Espinar, y la de Vox, Isabel Pérez Moñino, ambas primerizas en este DER. El último será el portavoz del PP, Carlos Díaz-Pache, al pertenecer al grupo que apoya al Gobierno.

Ayuso cuenta con la oportunidad de contestar a cada grupo de forma individual, por un tiempo de 45 minutos, o de forma global, por un tiempo de 90 minutos. Posteriormente, las distintas formaciones tendrán un turno de réplica de quince minutos cada uno.

La intervención de la jefa del Ejecutivo madrileño cerrará el debate. Dispondrá de quince minutos si interviene en dúplicas individualizadas o de treinta minutos si toma la palabra de forma global.

Lo hace después de que en la jornada inicial hiciera hincapié en las diferentes "abismales" entre su Gobierno y el de la nación, en un discurso marcado por medio centenar de anuncios en todas sus consejerías.

Díaz Ayuso reivindicó la alternativa "viable y solvente" que ofrece la región al Gobierno de Pedro Sánchez y ha hecho alusión a las "diferencias" en cuanto a lo que ocurre en el seno del Ejecutivo de la Comunidad y de la nación". Entre las diferencias más palpables entre los dos gobiernos ha destacado dos durante su discurso, la condonación de la deuda y la gestión de la inmigración.

Desde Más Madrid han indicado a Europa Press que la intervención de Bergerot incluirá propuestas, que se centrará en la defensa de los servicios públicos y que también tendrá alusiones al "genocidio" en Gaza cometido por el Estado de Israel y a casos judiciales del "entorno" de la presidenta autonómica.

Bergerot ya adelantaba el lunes en rueda de prensa que su objetivo será explicitar los "dos modelos" para Madrid que hay: el "trumpismo' de Ayuso" y el de "la izquierda madrileña". Destacaba que también pondrá el acento en la importancia de una "fiscalidad justa" para poder impulsar los cambios que entiende que Madrid necesita.

PSOE, DEFENSA DEL "ESTADO DEL BIENESTAR"

Tras ella, tomará la palabra la portavoz del PSOE, para quien este es su primer Debate sobre el Estado de la Región. Destacaba el lunes que su intervención pivotará sobre los servicios públicos y la defensa del Estado del Bienestar.

Reivindicará la importancia de la sanidad, la educación y los servicios sociales como un valor para la ciudadanía y no como un espacio "para hacer negocio", como entiende que hace la presidenta madrileña.

Fuentes del PSOE han trasladado a Europa Press que Espinar también reservará parte de su discurso a la crisis en Gaza y a la defensa de los pasos que está dando el Gobierno central ante esta situación, como las medidas anunciadas el lunes por el presidente, Pedro Sánchez.

VOX SE CENTRARÁ EN SEGURIDAD

En el caso de Vox, su portavoz --también primeriza-- desplegará propuestas "claras y evidentes" entre las que tendrá un peso importante la seguridad.

Señalaba el lunes como ejemplos de las medidas que reclamará a la presidenta el cierre de los centros de acogida de migrantes, reducción de gasto supérfluo" o la recuperación de los "contrapesos de poder" como el Consejo de Transparencia.

Es previsible que uno de los temas que articulen su discurso sea la migración y el islam, dos de sus caballos de batalla predilectos contra la presidenta de la Comunidad de Madrid que han motivado duros choques entre PP y Vox.

PP AUGURA "INSULTOS" Y "BRONCA"

Por último, el portavoz del PP concluirá, previsiblemente, poniendo en valor el Gobierno que sustenta y respondiendo a las críticas de la oposición a la presidenta Ayuso.

El lunes ya preveía un debate "bronco y de insultos" por parte de la oposición, a quien "no hay nada que le venga bien" y "todo lo critican". En cambio ponía entonces en valor las iniciativas que presentaría la presidenta con las que "seguir "desarrollando el programa electoral" con el que los 'populares' se alzaron con una mayoría absoluta en 2023.

De hecho Díaz-Pache confirmaba sus sospechas este jueves y reprochaba al acabar la intervención de la presidenta que los balances de la izquierda se centraran en temas que no tenían que ver con el DER.

Se refería a las críticas de Más Madrid y PSOE contra la presidenta regional por no haber hecho alusión al caso judicial de su novio, Alberto González Amador. Este jueves se conocía el testimonio de una inspectora de Hacienda que afirmaba que había emitido facturas falsas.

Desde primera hora el PSOE, tanto su portavoz --Mar Espinar-- como el ministro de Transformación Digital y Función Pública --Óscar López--, pedían la dimisión de la presidenta al entender que es beneficiaria a "título lucrativo" del presunto fraude; mientras que desde Más Madrid, la portavoz, Manuela Bergerot, afirmaba que Ayuso hacía uso de los medios de la Comunidad para defender al "caradura" de su pareja.

PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN

Terminado el debate, se abrirá un plazo máximo de sesenta minutos durante el cual los grupos parlamentarios podrán presentar ante la Mesa hasta cinco propuestas de resolución escuetas, formalizadas sin exposición de motivos o introducción.

Las admitidas a trámite podrán ser defendidas por los grupos parlamentarios durante un tiempo máximo de diez minutos. Serán sometidas a votación según el orden que resulte de la importancia numérica en la Asamblea de los grupos que las hubieran presentado, de mayor a menor.