Ordenan la evacuación de Fresnedillas de la Oliva y Robledo de Chavela y el confinamiento de Navalagamella

Agentes de la Guardia Civil cortan el acceso a San Martín de Valdeiglesias, a 24 de julio de 2026, en Madrid (España). El Gobierno ha declarado la emergencia de interés nacional en la Comunidad de Madrid y Ávila como consecuencia de la evolución de los in - Rafael Bastante - Europa Press

MADRID 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio del Interior ha ordenado a través de un mensaje ES-Alert la evacuación de las localidades de Fresnedillas de la Oliva y de Robledo de Chavela, así como el confinamiento de Navalagamella ante el avance del gran incendio forestal de la Sierra Oeste, fruto de la unión de los tres incendios que anoche avanzaban por el suroeste de la Comunidad de Madrid.

En concreto, los vecinos de Fresnedillas de la Oliva deberán evacuar la localidad en dirección a Valdemorillo, con puntos de acogida en Brunete, Villanueva de la Cañada, Villaviciosa de Odón y Las Rozas. Por su parte, los de Robledo de Chavela deberán evacuar hacia El Escorial, con puntos de acogida en Las Rozas.

En la misma línea, el Ministerio del Interior ha ordenado la evacuación de todos los habitantes del municipio de Navalagamella ante la evolución del incendio, que ahora en un frente común eleva la preocupacion y dificulta además las labores de extinción debido a la virulencia de las llamas y a las condiciones meteorológicas adversas.

Estos avisos de evacuación se suman a los emitidos en la víspera y a lo largo de la mañana en las localidades de Chapinería, Navas del Rey, Colmenar del Arroyo, Aldea del Fresno y Villa del Prado. Además, también están confinados los vecinos de San Martín de Valdeiglesias y los de Pelayos de la Presa.

Este gran incendio forestal es fruto de la unión de los incendios de Almorox-Villa del Prado, otro independiente en Villa del Prado, y un tercero en San Martín de Valdeiglesias. La pasada noche los dos de Villa del Prado terminaron por confluir, y esta mañana se han fusionado todas las llamas en un único incendio que ha calcinado ya unas 6.000 hectáreas y ha obligado a trasladar a unas 19.000 personas.