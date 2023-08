El organizador de 'Cultura Inquieta' confirma que el festival no se celebrará: "Nos han dado carpetazo"

El Ayuntamiento asegura que está estudiando la "viabilidad económica" de la propuesta



PINTO, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El director del festival 'Cultura Inquieta', Juan Yuste, ha confirmado que el evento no se celebrará este año en el municipio de Pinto, como estaba previsto, tras el cambio de gobierno en las pasadas elecciones del 28-M.

"Nos han dado carpetazo, ha expresado el fundador del festival. Mientras, el Ayuntamiento ha alegado que los técnicos están estudiando "la viabilidad económica" de la propuesta.

Yuste ha asegurado, en una entrevista en la cadena Ser recogida por Europa Press, que a estas alturas desde el Ayuntamiento pinteño no se ha dado luz verde al festival, que se tenía previsto celebrar a partir del 22 de septiembre.

Ahora, según recuerda Yuste, "es absolutamente imposible tener margen en las fechas en que estamos". "Nos apetecía mucho y se nos ha cerrado la puerta, han dado carpetazo al asunto", ha señalado.

El fundador de Cultura Inquieta acordó con el Ayuntamiento de Pinto a principio de año, gobernado por el PSOE, la celebración del festival en la localidad pinteña tras su salida de Getafe por las desavenencias en aquel municipio. Tras las elecciones de mayo, el Gobierno recayó en el PP y Pinto Avanza, que debía dar el visto bueno a Yuste para confirmar las contrataciones.

La convocatoria de Pinto iba a contar con formaciones y artistas como Jenny and The Mexicats, Baiuca, Santa Marta, Carmen Xía o Mestiza. "Estamos ojipláticos, muy tristes y enojados. No entendemos nada porque estaba todo lanzado y cerradísimo", ha esgrimido Yuste.

EN LICITACIÓN PÚBLICA

Por su lado, fuentes municipales han asegurado que Yuste estaría dando por hecho la adjudicación del festival a su propuesta cuando se trata de "una licitación abierta en la que hay dos licitadores".

Las mismas fuentes han precisado que, en estos momentos, los técnicos municipales están estudiando la "viabilidad económica" de la propuesta, que ascendería a unos 180.0000 euros.

En este punto, han recordado que en julio ya hubo festival musical en la localidad y en agosto los conciertos de fiestas, con lo que podría resultar excesivo programar un nuevo evento musical en septiembre.