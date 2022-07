Organizadores del Orgullo advierten de que el límite de ruido permitido se supera "por un grupo de personas en la calle"

Solicitarán una reunión de urgencia con Vicealcaldía, partidaria de la exención

Organizadores del Orgullo LGTBI de Madrid (MADO) han advertido este lunes de que el límite de ruido permitido por el Ayuntamiento de la capital durante la celebración se supera "por un grupo de personas hablando en la calle", por lo que ven "insuficiente" dicha medida para la celebración, que contará con pregón, conciertos y manifestación estatal.

Ello después de que el Gobierno municipal no diera el visto bueno a la exención de ruidos durante el Orgullo, aprobada en el Pleno municipal con el voto en contra de PP y Vox, para dejar sin límite los niveles máximos de ruido en los conciertos y la manifestación durante la celebración del Orgullo LGTBI.

"Estamos muy preocupados porque hemos constatado que con los niveles de ruido autorizados es imposible. Sin escenarios se superan los niveles de ruido solamente con la calle. No pedimos ninguna ilegalidad", ha trasladado el coordinador general del MADO, Juan Carlos Alonso, en declaraciones a Europa Press.

Lo que solicitan, ha precisado, es la exención de límite de ruido tal y como se estableció el pasado mandato (durante la Alcaldía de Manuela Carmena) dada la "singularidad" del evento. "Queremos el mismo trato que se hizo con el mandato anterior. Eso garantiza el normal desarrollo de los eventos", ha indicado.

Alonso ha recordado que el Consistorio de la capital es el mayor patrocinador institucional del MADO, y que una cláusula recoge que "si se superan los niveles de ruido, hay que devolver la cuantía" establecida en 500.000 euros IVA incluido.

Por todo ello, solicitarán una reunión de urgencia con Vicealcaldía, a dos días del pregón que da el pistoletazo de salida a las jornadas más reivindicativas del año.

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, apostaba personalmente por la exención total del límite de ruidos en el Orgullo pero "la Administración no siempre puede conceder todo lo que quiera".

"Medio Ambiente, el área competente, entiende que no procedía y aún así ha elevado los niveles. La Administración no siempre puede conceder todo lo que quiera aunque a mí, personalmente, sí me hubiera gustado (la exención), lo reconozco", apuntó Villacís entonces.

LOS LÍMITES PERMITIDOS

Los niveles de emisión sonora, evaluados conforme a los procedimientos establecidos no sobrepasarán los 100 decibelios hasta las 23 horas (periodo día y tarde) y 90 decibelios desde las 23 horas hasta la finalización (periodo nocturno), medidos a 1,5 metros de los equipos de reproducción sonora en Plaza de España y Plaza Pedro Zerolo.

Por su parte, en Callao y Plaza del Rey los decibelios permitidos serán 95 hasta las 23 horas (periodo día y tarde) y 85 decibelios desde las 23 horas hasta la finalización, medidos a 1,5 metros de los equipos de reproducción sonora.

Además, los niveles de emisión sonora durante el resto de las actuaciones, no conciertos, no sobrepasarán los 90 decibelios hasta las 23 horas (periodo día y tarde) y 80 decibelios desde las 23 horas hasta la finalización (periodo nocturno), medidos a 1,5 metros de los equipos de reproducción sonora.

LOS LÍMITES PARA CONCIERTOS

Los niveles sonoros transmitidos durante las actuaciones musicales/conciertos, medidos a 1,5 metros de la fachada de los edificios de viviendas más próximos, no excederán de 80 decibelios hasta las 23 horas y de 70 decibelios desde las 23 horas hasta su finalización, en Plaza de España y Plaza del Callao.

No superarán los 75 decibelios hasta las 23 horas y de 65 decibelios desde las 23 horas hasta su finalización, en Plaza del Rey y Plaza Pedro Zerolo.

Los niveles sonoros transmitidos durante el resto de las actuaciones, no conciertos, evaluados conforme a los procedimientos establecidos en el apartado 1 del anexo III de la OPCAT, medidos a 1,5 metros de la fachada de los edificios de viviendas más próximos, no excederán de 75 dB hasta las 23 horas y de 65 decibelios desde las 23 horas hasta su finalización.