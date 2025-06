Ortega acusa a los "matones de izquierda", recomienda "humildad" a Almeida y no habla de testosterona "por respeto a él"

MADRID 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento, Javier Ortega Smith, ha arremetido contra los "matones y matonas de la extrema izquierda" tras el enfrentamiento que protagonizó con unos profesores días atrás, para pasar a centrarse en el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, a quien ha recomendado "menos prepotencia, un poquito más de humildad y un poquito más de respeto hacia los representantes públicos de los madrileños", sin querer hablar de neuronas y testosterona "por respeto a él".

Almeida opinaba ayer que Ortega Smith "debía haber dejado de ser concejal hace mucho tiempo", desde el incidente con la botella en el escaño del concejal de Más Madrid Eduardo Rubiño deseando "más neuronas y menos testosterona" después de que el portavoz de Vox se encarara con unos profesores que le increparon a cuenta de los "chiringuitos LGTB" para llegar a decir que si le llegan a pillar en su ámbito privado les enviaba "a lo alto de un campanario".

Desde el parque del Retiro, donde la Policía Municipal ha celebrado San Juan, su patrón, también ha arremetido contra la jefa de la oposición, la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, por lo ocurrido en el IES San Isidro. La ha descrito como "una mujer que se caracterizaba por asaltar las capillas de la Complutense y que no respeta, ni ella ni su partido político, la diversidad política ni la diversidad de opiniones".

"Es una mujer que pertenece a un partido donde se han caracterizado por la hipocresía de levantar las banderas del feminismo y tener a sus líderes en el acoso a las mujeres callando cuando lo sabían, por eso no está legitimada para dar lecciones a nadie sobre lo que es el comportamiento democrático y respetuoso", ha continuado Ortega Smith.

"FUI REITERADAMENTE INSULTADO Y AGREDIDO POR UNOS PERSONAJES"

El líder municipal de Vox ha relatado que sufrió "reiteradamente insultado y agredido por unos personajes que dejan mucho que desear cuando estaba ejerciendo el derecho a la libertad de expresión" que tiene además como "un portavoz legítimo, democráticamente elegido y que representa a muchos miles de ciudadanos".

"No vamos a callarnos contra los chiringuitos del lobby LGTBI, que callan contra todos aquellos países musulmanes donde son encarcelados o directamente ajusticiados. Y no vamos a callarnos nunca frente a los chiringuitos de la extrema izquierda que quieren seguir viviendo siempre del presupuesto, como así nos decían personajes como Íñigo Errejón", ha lanzado.

Vox defiende "alto y claro la igualdad de todos los españoles ante la ley, como dice la Constitución, en una igualdad sin que pueda haber ningún tipo de discriminación por motivos sexuales, por motivos de opinión política, por motivos de creencia religiosa, cosa que la extrema izquierda jamás ha respetado porque para ellos todo lo que no sea aplicar su ideología es siempre motivo de ataque y de insulto, como tantos y tantos ataques que han sufrido afiliados y cargos políticos de Vox".

"Como el que el otro día tuve que sufrir yo una vez más en un instituto público", ha condenado. En Vox, ha continuado, sí defienden "la pluralidad política, la libertad de opinión" frente a "los insultos y la amenaza de los diferentes lobbies y de los matones y matonas de la extrema izquierda".

"EXISTE UNA COSA QUE SE LLAMA DEMOCRACIA"

Tampoco ha evitado pronunciarse sobre las declaraciones de Almeida, en las que le recomendaba "más neuronas y menos testosterona". "El problema de entrar a hablar de neuronas y testosterona por parte del alcalde es algo que, por respeto a él, lo voy a obviar", ha replicado.

Sí ha acusado al alcalde de decirle a diferentes concejales en los plenos que considera que "no están capacitados, que no cumplen los requisitos mínimos para ser concejales". "Debe ser que ha pensado que por ser alcalde de una Corporación es el que otorga o no los carnés de concejal y el que te autoriza a que puedas serlo o no. Se le ha olvidado que existe una cosa que se llama democracia y que él no es quien para decir a otro concejal si debe o no serlo", ha espetado.

Por todo eso ha recomendado al primer edil "menos prepotencia, un poquito más de humildad, un poquito más de respeto hacia los representantes públicos de los madrileños y que no olvide algo que si se suman todos los votos de los madrileños recibidos por Almeida y su candidatura y suman los votos de todos los madrileños que no votaron al señor Almeida se dará cuenta de que hay más votos que no le votaron que los que le votaron a él".

"Y esto significa que debería tener un poco más de respeto a quienes somos los representantes democrática y legítimamente elegidos para defender nuestras posiciones políticas, aunque nuestras posiciones lógicamente en muchos temas no coinciden con las suyas", ha concluido.