Ortega desea ser candidato con un equipo que "se lo merece" y reconoce la pérdida de relación con Abascal

Archivo - El líder de Vox, Santiago Abascal (d), y el portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith (i), - Gabriel Luengas - Europa Press - Archivo

MADRID, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, ha mostrado su deseo de volver a ser candidato municipal en 2027 junto con un equipo que "se lo merece" y ha reconocido la pérdida de relación con el presidente de su partido, Santiago Abascal, con independencia de que siga "defendiendo exactamente lo mismo que hace más de 25 años" cuando le conoció porque él no ha cambiado.

"Yo afirmo que el que no he cambiado soy yo", ha contestado a los periodistas. Desde la presentación del belén del Ayuntamiento, Ortega Smith ha trasladado a la prensa que desconoce si será candidato en 2027 pero que él desea serlo.

"Yo deseo serlo porque creo que nos merecemos. El equipo del Grupo Municipal de Vox, y el honor que he tenido de ser su creo que nos merecemos continuar en esta labor porque hemos logrado abrirle los ojos y los oídos a muchos madrileños para que vean que somos la única alternativa que se toma muy en serio la defensa de la libertad, por ejemplo, frente a la imposición de la zona de bajas emisiones, frente al saqueo fiscal de los impuestos con el tasazo de basuras o en la lucha contra la inseguridad en las calles", ha manifestado.

Tampoco ha esquivado la pregunta sobre su relación con el presidente de su partido. "Las relaciones personales es verdad que a lo largo de la vida algunas se acrecientan, algunas se fortalecen, algunas aumentan y otras no. Desgraciadamente, el caso con el presidente Santiago Abascal estaría en esta segunda", ha confesado.

Ortega Smith ha subrayado que él sigue "defendiendo exactamente lo mismo, luchando por los mismos ideales, los mismos exactamente de hace más de 25 años", cuando conoció a Santiago Abascal y desarrollaron juntos "una labor importante en la Fundación para la Defensa de la Nación Española" y cuando entre "unos pocos que cabían, como se suele decir, en un taxi fundar este partido".

"SEGUIRÉ LUCHANDO POR ESPAÑA Y POR LA LIBERTAD"

De Vox se siente "muy orgulloso porque es la única alternativa que le queda a España contra el bipartidismo, sus mentiras y los enemigos de la nación". "Yo voy a seguir luchando exactamente por lo mismo por lo que empecé a luchar hace 20 años, que es por España y por la libertad", se ha comprometido.

"Como tantas veces repetía el padre de Santiago Abascal, de quien me honro haber sido buen amigo suyo, cuando me decía 'Javier, pase lo que pase, lo importante no son las siglas, lo importante ni siquiera son las personas, lo importante de verdad es España y la libertad y, si luchas por eso, acertarás", ha parafraseado.