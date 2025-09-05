Ortega espera que el Pleno del Estado de la Ciudad deje "la propaganda" y pondrán el acento en seguridad y vivienda

Archivo - El portavoz de VOX en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith (c), ofrece declaraciones a los medios tras un pleno extraordinario del Ayuntamiento de Madrid - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, espera que el Pleno del Estado de la Ciudad del lunes "deje a un lado la propaganda, el discurso fácil o el enfrentamiento innecesario" mientras que él pondrá el acento en cuestiones relacionadas con la seguridad, la vivienda o la circulación.

En un comunicado, el líder municipal de Vox confía en que sea "un debate constructivo y útil para los madrileños" en el que se haga "una evaluación real de la situación en que se encuentra la capital de España".

Vox se centrará "en las cuestiones verdaderamente importantes que preocupan a los barrios y a los distritos de Madrid, como la seguridad en las calles, los problemas de violencia, los de circulación vinculados a las restricciones, a la circulación, a las dificultades de aparcamiento, a las multas y a las restricciones".

También se referirán "a la presión fiscal que agobia a tantos madrileños y que dificulta llegar a fin de mes" o de "las necesidades de defender el patrimonio, la cultura y la libertad siempre". "Al margen de las imposiciones que pretende la izquierda y la extrema izquierda, defenderemoms nuestras tradiciones, nuestra Semana Santa, nuestros toros, nuestras fiestas patronales, nuestra cultura real, sin las imposiciones de las ideologías", ha adelantado.

FOCO EN LA VIVIENDA

"Y defenderemos la igualdad de los madrileños, un tema para nosotros capital, con nuestro profundo rechazo a todas las políticas de desigualdad y de discriminación de los madrileños por razón de sexo, por razón de opinión política o de creencia religiosa, es decir, nuestro rechazo al adoctrinamiento, a la ideología de género, al desprecio a la vida, a la familia".

Vox se referirá también a "la gran necesidad de que Madrid cuente con un parque de viviendas suficiente en número, en calidad y que sea asequible a las economías más modestas, especialmente pensando en los jóvenes", esto es, "que deje de ser un artículo de lujo para convertirse en una necesidad vital para desarrollar la vida personal, familiar". "Propondremos que se cumplan las propuestas de construcción de vivienda y de apoyo a una vivienda para todos", ha concluido Ortega Smith.