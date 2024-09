Ortega desde una furgoneta en Pl. Elíptica contra "Madrid Central de 'Carmeida'": "Almeida, trilero, devuelve el dinero"

"Hoy levantamos la voz diciendo 'Almeida o libertad', 'PP o libertad'"



MADRID, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de la capital, Javier Ortega Smith, se ha subido a bordo de una furgoneta desde Ventas hasta Plaza Elíptica, donde ha arremetido contra "el Madrid Central de 'Carmeida'" al grito de "Almeida, trilero, devuelve ya el dinero".

Es la respuesta de Vox a la decisión del Gobierno de José Luis Martínez-Almeida de recurrir el fallo judicial que anula las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), a partir de un recurso del grupo municipal que lidera Ortega Smith. El edil ha llegado a la ZBE de Plaza Elíptica a bordo de una furgoneta en la que se podía leer 'Almeida: ¡devuelve el dinero de las multas!'.

"Vox va a hacer lo ha hecho siempre, seguir luchando, aunque sea en solitario, para que se acabe ese Madrid Central de 'Carmeida', para que se acaben esas multas, esas restricciones, para que haya libertad. Hoy levantamos la voz diciendo 'Almeida o libertad', 'PP o libertad'. Y quienes creen en la libertad de movimientos, en la libertad de empresa, en la libertad de los autónomos, saben que lo que estamos defendiendo es su libertad", ha trasladado a la prensa.

El concejal ha recorrido "Madrid de arriba a abajo para ver la realidad de esa fabulosa maquinaria de recaudación, con señales, cámaras, multas", hasta llegar a Plaza Elíptica, "uno de los lugares donde Almeida recauda más dinero".

Allí le han lanzado "el mensaje que le mandan los autónomos, los transportistas, los madrileños con menos recursos: Almeida, cumple la sentencia; Almeida, devuelve el dinero a los madrileños; Almeida, apaga estas cámaras de recaudación, deja de mentir, deja el trilerismo político porque ya no te cree nadie".

"ANSIAS DE SEGUIR METIÉNDOLE LA MANO EN EL BOLSILLO A LOS MADRILEÑOS"

"No tiene nada que ver con el medio ambiente, no tiene nada que ver con que Europa nos obliga. Tiene que ver con esas ansias desmedidas de seguir metiéndole la mano en el bolsillo a los madrileños", ha afirmado Ortega Smith, que ha exigido al alcalde "que no busque excusas de trilerismo político que se le dan tan bien".

El portavoz de Vox ha asegurado que Almeida, como abogado del Estado, "sabe que no tiene ningún razón" para recurrir, "que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha utilizado en su fundamentación toda la jurisprudencia del Tribunal Supremo (TS)" y ha sido "desacreditado de arriba abajo su Madrid 360".

"Cumple la sentencia, no presentes recursos dilatorios para aguantar un año, dos, tres, cuatro hasta que resuelva el Tribunal Supremo. Deja de ganar tiempo porque todos sabemos lo que vas a hacer, te conocemos muy bien. Lo que quieres es retocar la ordenanza actual para terminar manteniendo las mismas restricciones, esas que te ha dicho el TSJ que son ilegales, injustas, que no respetan un mínimo principio de igualdad", ha demandado al primer edil.

Ortega Smith ha rechazado que se ayude a la renovación de vehículo como objetivo final de las sanciones. "Es mentira", ha insistido al argumentar que "todo el dinero que ha puesto no llega ni para cambiar una sola rueda de las que tendrían que cambiar ese millón de madrileños que el 1 de enero van a verse obligados a achatarrar su vehículo".

"EL FANATISMO CLIMÁTICO DE ALMEIDA"

"Acuérdate de los madrileños más necesitados, deja el trilerismo político, deja de mentir y de una vez por todas, aunque solo sea una vez, actúa como el alcalde de los madrileños y no como la correa de transmisión del globalismo, del Partido Popular y de quienes os importa muy poco los madrileños sin recursos. Almeida, trilero devuelve ya el dinero", ha lanzado.

Vox seguirá haciendo todo lo que esté en su mano, "como estos cinco años, denunciándolo ante los medios de comunicación, presentando iniciativas en los plenos y en las comisiones, llevando hasta el último rincón de Madrid las grandes mentiras medioambientales, legales y de ese fanatismo climático de Almeida, recurriendo y oponiéndonos a sus recursos, haciendo todo lo que esté en nuestra mano para que Madrid recupere la libertad de movilidad y la libertad de trabajo".