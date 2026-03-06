Ortega se mantendría como portavoz de Vox porque tiene derecho a presentar dos recursos más según el régimen interno

Archivo - Intrevención de Ortega Smith. - VOX - Archivo

MADRID 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

Javier Ortega Smith se mantendría en estos momentos como portavoz del grupo Vox en el Ayuntamiento de Madrid porque aún tiene derecho a presentar dos recursos más según el régimen interno del partido, han informado fuentes de la organización política a Europa Press.

El Comité de Garantías de Vox anunciaba esta madrugada la expulsión de Javier Ortega Smith del partido al considerar que ha cometido una "infracción muy grave" tras frustrar su relevo en la portavocía de la formación en el Ayuntamiento de Madrid, lo que provocó que fuera expedientado por desobediencia y suspendido de militancia.

Será cuando concluya el procedimiento interno, según las mismas fuentes, cuando entonces se abriría el acceso a la portavocía de Arantxa Cabello. De materializarse esa situación, y en función de si Ortega recurre a la justicia ordinaria, como ya ha anunciado que hará, el Ayuntamiento de Madrid tendría que analizar la situación en la que queda Ortega y los otros dos concejales en la misma situación, Carla Toscano e Ignacio Ansaldo, con la vista puesta en el grupo de concejales no adscritos.

Ya en el último Pleno, la concejala Cabello reconocía la "fractura" que vive su grupo municipal y calculaba que "en un mes" sería la portavoz en sustitución de Javier Ortega Smith, como reclama la dirección nacional del partido tras suspenderle cautelarmente de militancia.

En Vox están "inmersos en un procedimiento que supone que hay que hacer una serie de cuestiones administrativas para conseguir ejecutar la resolución del Comité Ejecutivo Nacional (CEN)". Así, incidía en que es la dirección de Vox la que le nombra portavoz.

Para poder hacer efectiva la sustitución en la portavocía se necesita una votación con mayoría en el grupo municipal, algo que no tiene Cabello. "Como esta mayoría no existe, estamos ejecutando este procedimiento y cuando ya todo esté resuelto, cuando haya una resolución definitiva, los que no han acatado la orden del CEN tendrán que pasar a no adscritos", subrayaba.