Ortega Smith acusa a la izquierda de "odiar todo" y al PP de caer en un "falso buenismo" sin pensar en la seguridad

Archivo - El portavoz de Vox, Javier Ortega Smith, durante una sesión plenaria en el Ayuntamiento de Madrid - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, ha acusado a la izquierda de "odiar todo" y al PP de caer en un "falso buenismo", sin pensar en la seguridad, frente a lo que defiende su partido, que viene a señalar a "quienes abren fronteras y no ponen control".

Lo ha hecho después de que la concejala de Más Madrid Pilar Sánchez Pilar Sánchez haya cargado contra el "aquelarre del odio de Vox" con "los más débiles", la infancia migrante, mientras "agacha las orejas y es flojo con los fuertes", con la protesta de Vox ante el centro de menores no acompañados de Hortaleza como telón de fondo.

Desde la Plaza del Carmen, donde se ha homenajeado a los bomberos fallecidos en el incendio de Almacenes Arias, Ortega Smith ha puesto el acento en la violación de una menor de 14 años confiando en que la izquierda hubiera comenzado su intervención por la agresión ya que, de lo contrario, serían unos "miserables".

"Esta extrema izquierda es incapaz de condenar cuando se producen graves agresiones a las mujeres, cuando se producen graves agresiones a la vida de los vecinos de los barrios, cuando son sus niños, lo que ellos llaman sus niños, es decir, todos esos inmigrantes que entran de manera ilegal, que pisotean nuestras fronteras, que insultan a nuestros agentes y que luego cometen graves delitos en los distintos barrios, ciudades, distritos de España", ha condenado el edil de Vox.

"NO HACEMOS UN DISCURSO DE ODIO"

Para Ortega, ese discurso de la izquierda le resulta "repugnante". "Nosotros no hacemos un discurso de odio. Nosotros lo que hacemos es señalar a quienes son los responsables, que no solo son los que cometen los graves delitos, violaciones, agresiones, son también los que les abren las puertas, las fronteras, los que no ponen control, los que tienen leyes permisivas, los que se dedican a pactar, como PSOE y PP, el reparto de 'menas' por toda España, los que se dedican a la regularización de los inmigrantes ilegales por cientos de miles", ha argumentado.

Preguntado por un potencial delito de odio, Javier Ortega Smirh ha espetado a "la extrema izquierda que ellos odian todo. Odian a España, odian a los empresarios, odian al campo, odian a quienes defienden los valores de la libertad, de la honradez y de la decencia". "Nosotros no, nosotros amamos España, amamos a los españoles, denunciamos a quienes ponen en riesgo su seguridad", ha afirmado.

"AYUSO INCUMPLIÓ"

A la Comunidad y al Ayuntamiento, el líder municipal de Vox les ha exigido que "no echen balones fuera, echando las culpas entre unas administraciones y otras" cuando "lo que hay que defender es una política de fronteras seguras, una firmeza en la seguridad, en el cumplimiento de la legalidad y en el orden".

"Lo que le decimos al Ayuntamiento gobernado en mayoría absoluta por el PP es que exija al PP que deje de firmar acuerdos con el PSOE, que deje de llegar a acuerdos para el reparto de 'menas', que no diga como dijo Isabel Díaz Ayuso en campaña que iba a cerrar los centros y luego lo incumplió, como tantas veces que el Partido Popular incumple entre lo que dice en campaña y lo que hace", ha reclamado.

Además "lo que puede hacer el Ayuntamiento de Madrid dentro de sus competencias es reforzar la seguridad en los entornos de los centros, no criminalizar a quienes denuncian lo que está ocurriendo", unido a que "lo que puede hacer el PP es decirle a Pedro Sánchez que se acabó la regularización de cientos de miles de inmigrantes y que primero están los españoles, primero está su seguridad, primero están los jóvenes españoles".