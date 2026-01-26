Ortega Smith está dispuesto a repetir como candidato de Vox a la Alcaldía de Madrid en 2027

Archivo - El portavoz de VOX en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, durante una sesión ordinaria del Pleno municipal, en el Palacio de Cibeles, a 25 de febrero de 2025, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, está dispuesto a repetir como candidato de Vox a la Alcaldía de Madrid en los próximos comicios, que se celebrarán previsiblemente en el año 2027, tras dar "muchas batallas" en la política municipal "siempre desde la responsabilidad institucional".

"Estoy en plena disposición, estoy encantado de asumir esa responsabilidad, lo hago con la satisfacción de haber cumplido", ha expuesto Smith en rueda de prensa previa al Pleno de Cibeles.

En este sentido, ha destacado que cuenta con "un magnífico equipo" con el que ha demostrado "haber trabajado mucho y bien". "Nos hemos ganado el derecho a seguir peleando. "Hemos levantado banderas que otros no habían hecho y las hemos conseguido mantener con éxito, marcando la agenda política. Luchamos por defender Madrid y los intereses de los madrileños", ha insistido.

Finalmente, pese a su "disposición" ha indicado que la política "depende de dos cosas", que uno quiera y también que le dejen. "A la segunda tendrán que responder otros", ha concluido.