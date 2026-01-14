Óscar López advierte que llegarán "hasta el final" ante la "privatización" en Madrid: "Acaba financiando áticos"

Archivo - El secretario general del PSOE-M y ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE-M y ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha afvertido de que su partido llegará "hasta el final" ante la "privatización" en la región y dice que es "lo más importante" que se "está jugando" la ciudadanía.

"Estamos viendo un modelo de privatización donde la codicia no tiene fin (...) Siempre es lo mismo. Todo acaba siempre en grupos privados de Sanidad. Todo acaba en manos de Quirón. Y todo eso acaba financiando vacaciones y áticos", ha lanzado el ministro en referencia a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

López ha hecho estas declaraciones en la presentación de 'AI4Pymes Madrid' después de que este martes la Fiscalía del Área de Alcalá de Henares ha remitido a los juzgados la denuncia presentada por el PSOE en relación a las supuestas irregularidades cometidas en la gestión del Hospital de Torrejón de Ardoz.

El líder de lo socialistas madrileños ha recordado los audios publicados en prensa en los que el CEO de Ribera Salud, conglomerado que gestiona este hospital, hablaba de "desandar el camino" que habían efectuado para reducir las listas de espera.

Así, considera el ministro que se está "lesionando el derecho de los ciudadanos" para "favorecer el negocio de unos pocos", algo que también identifica en el traspaso de 61,5 millones de euros de la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS) destinado a residencias en 2024 que acabó usándose para el pago al Grupo Quirón, ségun consta en la memoria de la Cámara de Cuentas.