Óscar López carga contra Madrid tras las quejas de profesores a los que se pidió descolgar banderas palestinas

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, protagoniza un desayuno informativo de Europa Press, a 15 de septiembre de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha cargado este miércoles contra la Comunidad de Madrid tras conocerse las quejas de profesores a los que se habría pedido descolgar banderas palestinas y muestras de apoyo a Gaza en los centros escolares.

"Hoy he visto que prohíben los colegios cualquier manifestación de apoyo a Palestina y de condenar el genocidio. Es infumable y no representa a Madrid", ha expuesto a los periodistas en los pasillos del Congreso de los Diputados.

Marea Palestina ha alertado de que varios centros educativos de la región han recibido una orden de la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades de retirar banderas o muestras de apoyo a Gaza, mientras que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha negado la instrucción, pero ha recordado que los colegios "deben ser absolutamente apolíticos".

Tal y como ha avanzado 'El País' y ha confirmado un portavoz de la plataforma a Europa Press, algunos colegios han recibido desde hace unos días "una inspección" para retirar toda simbología que tenga que ver con Palestina. Esta tarde, a las 17 horas, los docentes que forman parte de la asociación tratarán el tema y las posibles medidas que tomarán en una asamblea abierta en el Ateneo La Maliciosa.

Desde la Consejería que lidera Emilio Viciana han negado que se haya dado alguna instrucción general sobre banderas o cualquier otro aspecto. "Únicamente cuando las Direcciones de Área Territorial (DAT) conocen que algún centro quiere organizar actividades que pudieran tener relación con alguna cuestión política, recuerdan a los directores que los centros educativos deben ser absolutamente apolíticos", han insistido a Europa Press.