Óscar López censura que Ayuso haga campaña con "el acosador" en Móstoles y subraya su "obsesión" con Sánchez

1134028.1.260.149.20261115143327 El secretario general del PSOE-M y ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López (c), durante la presentación de la candidatura del PSOE de Madrid a las elecciones generales del 29N, - Ananda Manjón - Europa Press

MADRID, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Madrid, Óscar López, ha criticado este domingo que la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, haga campaña con "el acosador", en referencia al alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, investigado por presunto acoso sexual y laboral denunciado por una exedil de su partido, y ha subrayado la "obsesión" que tiene con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Así lo ha señalado López, durante su intervención en un mitín del PSOE en el Polideportivo Los Cantos en Alcorcón, junto a la alcaldesa, Candelaria Testa y el presidente del Gobierno.

López ha comenzado su intervención coreando 'Educación pública' con el fin de que "les oigan" desde Móstoles, porque, a su juicio, Ayuso "no tiene tiempo para reunirse con las educadoras". "La verdad es que dedica su tiempo la mitad a buscar pisos y áticos y la otra mitad a insultar a Pedro Sánchez", ha reprochado.

Además, ha asegurado que lo que tiene Ayuso con Sánchez es "obsesión, no amor" en referencia a sus declaraciones de estos últimos días de que "Pedro Sánchez es muy guapo" y que si fuera estéticamente de otra manera "no estarían en estas.

CENSURA MITINES "IDEOLÓGICOS" DE AYUSO

Por otro lado, ha criticado a la presidenta del Gobierno regional por hacer, a su juicio, "una cosa nueva, un mitin ideológico". "Yo creo que se había leído un resumen de IA, de algún libro de autoayuda de neoliberales y criptobros, y entonces mezclaba todas estas cosas, de la segunda oportunidad, el esfuerzo y el emprendimiento", ha reprochado.

En este sentido, López ha puesto el foco en el esfuerzo y ha sostenido que este lo hace "la gente corriente para que ella se compre un ático".

"Este es el esfuerzo que tú entiendes. La cultura del esfuerzo de la gente corriente para que tú te vayas de vacaciones a la Rivera Maya pagado por no sé quién", ha afeado.

Sostiene López que los emprendedores no venden mascarillas a la Comunidad de Madrid "como su hermano" ni tampoco son los que "hacen negocios" con un grupo sanitario al que su pareja le da "más de 7.000 millones de euros".

"Eso no es emprendimiento. Eso no es cultura del esfuerzo. Es la que hicieron miles y miles de hombres y mujeres en barrios obreros y en ciudades obreras como esta para que pudiéramos tener carrera y para que pudiéramos salir adelante. Esa es la cultura del esfuerzo.", ha remarcado.

APUESTA POR EDUCACIÓN PÚBLICA

El secretario de los socialistas madrileños también ha subrayado su apuesta por la educación y universidad pública con las becas. En este sentido, ha criticado al candidato del PP a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, por su entrevista en la que reconoció que "no sabe hablar inglés".

"Dice, oiga, ¿cree usted que para ser presidente del Gobierno hay que hablar inglés? Dice, por supuesto. Dice, oiga, ¿habla usted inglés? Dice, no, no...", ha ironizado, para después remarcar que "no ha tenido tiempo" para estudiar inglés desde hace tres años y medio que está en la oposición.

Por otro lado, López ha reivindicado que "no es lo mismo cobrar 735 que 1.300 de salario mínimo", ni tampoco es lo mismo "que te congelen la pensión a que te suban 400 euros como ha hecho el Gobierno de Sánchez".

"Que no es lo mismo quienes niegan la violencia de género, que quienes defendemos la igualdad real entre mujeres y hombres. No es lo mismo. No es lo mismo, no. Es lo contrario", ha advertido.

"EL VOTO IMPORTA"

Por último, ha insistido en que el voto "importa" y en Madrid hay dos papeletas, la de PP y Vox, "si piensas que ya está bien de tanto feminismo", y la de Pedro Sánchez y el Partido Socialista "para defender a las mujeres".

También defiende la papeleta para "defender el derecho a la vivienda", que defiende que es la del PSOE, frente a la del PP y Vox, que a su juicio, "no piensan que hay que hacer nada" en vivienda, así como en derechos ciudadanos o justicia social.

"Por la paz, por la lucha contra el cambio climático o por los derechos de las personas migrantes, por todo eso es un ejemplo este país, gracias a Pedro Sánchez", ha zanjado.

TESTA ASEGURA QUE "ECHARA" DE LAS URNAS A MANUEL BAUTISTA

Por su parte, la alcaldesa de Alcorcón, que ha iniciado el mitín, también ha cargado contra el alcalde de Móstoles y ha asegurado que le van a "echar de las urnas" porque los mostoleños tienen un alcalde "indigno".

"Vamos a echar de las urnas a Manuel Bautista, si no le echa el PP, le vamos a echar nosotras porque tenemos un país en igualdad y libertad", ha defendido.

Considera que el Gobierno de Pedro Sánchez ha sido el "más municipalista de todos" frente a Ayuso que, a su juicio, ha prometido "hacer la línea 10 de Metro de Madrid". "Eso se hace con presupuesto y sólo ha pintado con esa mentirijilla 50.000 euros en el presupuesto del 27", ha reprochado.

Sin embargo, ha defendido al exministro de Transportes Óscar Puente por haber gastado 1.130 millones de euros en la C5 de Renfe. Según ha destacado Testa es "la línea de los trabajadores, la línea que más gente mueve en la Comunidad de Madrid, Móstoles, Alcorcón, Madrid, Leganés, Fuenlabrada".

En materia de vivienda, Testa ha recordado las 6.000 viviendas públicas para jóvenes que se sortearon en el mismo pabellón donde se celebra el mitin" . Asimismo, ha anunciado que a partir de este año se sortearán 22.230 viviendas para que los jóvenes "no se vayan" de Alcorcón.

También ha hecho alusión a 2019 cuando "su primera medida" fue "evitar el desahucio" de 90 familias de octogenarios porque, según ha señalado, "el Partido Popular les iba a estar a la calle" y ahora viven en el Ensanche Sur.

En este sentido, se ha dirigido al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, para decirle que "sí se puede" y por tanto, podría "haber evitado el desahucio de Maricarmen".

"Que nuestra patria es donde nacen nuestros hijos. Y mi hija nació en Alcorcón y quiero todos los pueblos de España con educación, con sanidad, con dependencia, con pensiones y con vivienda. ¡Vamos a ganar con V de Victoria, con V de Vivienda y con Óscar López dentro de nada como presidente de la Comunidad de Madrid!", ha reividicado.