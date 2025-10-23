Óscar López dice que Ayuso convierte Madrid en "una comunidad ilegal" tras su rechazo a la placa en Real Casa de Correos

MADRID 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE-M y ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha afirmado que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, está convirtiendo Madrid "en una comunidad ilegal" después de que haya mostrado su rechazo a colocar la placa en la facha de la Real Casa de Correos tras designarse como Lugar de Memoria Democrática por su pasado como Dirección General de Seguridad (DGS) durante el franquismo.

Lo ha afirmado a los medios de comunicación tras a inauguración del VII foro 'Alianza por el Talento Digital' este jueves en el que en el Pleno de la Asamblea Ayuso ha sugerido poner otras placas: una en Ferraz que rece 'Aceptamos pago en metálico' y otra en Moncloa donde se pueda leer 'Aquí escondían al hermano de Pedro Sánchez'.

Óscar López entiende que Ayuso "vive obsesionada" con La Moncloa y con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. "No tiene otra cosa en la cabeza. No tiene desde luego el transporte público en Madrid, no tiene el millón de personas en listas de espera que hay en Madrid, no tiene nada de eso en la cabeza. Lo que tiene es otra cosa. Tiene muchos insultos y tiene una obsesión con el presidente del Gobierno", ha remarcado.

Frente a ello, ha defendido que Ayuso, "más allá de lo que ella piense", tiene la "obligación de cumplir las leyes". "No quiere cumplir con otras leyes que se están aprobando todos los días. No cumple con la Ley de Vivienda. No cumple con las leyes de este país. Y tiene la obligación de cumplir con las leyes. Por lo tanto, que se deje de decir exabruptos y que se dedique a cumplir con la ley", ha rematado.