Óscar López no se cree encuestas que mantienen la absoluta de Ayuso: "La situación es incomprensible para que la voten"

Archivo - El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ofrece declaraciones a los medios. - Eusebio García del Castillo - Europa Press

MADRID 4 May. (EUROPA PRESS) -

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública y secretario general del PSOE-M, Óscar López, no se cree las encuestas que mantienen la mayoría absoluta para el PP de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, mantenga su mayoría absoluta y ha afirmado que "la situación es incomprensible para que la voten".

Así lo ha planteado López en una entrevista con 'TVE', recogida por Europa Press, en la que ha sido preguntado por el sondeo de Sigma Dos para 'El Mundo' publicado el Dos de Mayo, Día de la Comunidad de Madrid. En el mismo, Ayuso mantendría su mayoría, PSOE conseguiría ser segunda fuerza superando a Más Madrid y Vox crecería en tres diputados.

"No me pudo creer, no me lo pudo creer, que hoy un millón y medio de madrileños vayan a votar a la señora Ayuso después de saber lo que hace la señora Ayuso", ha apostillado López, quien cree que hay "muchos que se gastan demasiado dinero haciendo encuestas pagadas".

Óscar López ha acusado a Ayuso de cerrar centros de salud o camas para "luego darle conciertos a una empresa privada de sanidad que, a su vez, financia a su pareja y, a su vez, financia el ático donde vive". Le ha reprochado "perseguir a las víctimas de las residencias", estar "asfixiando a la universidad pública madrileña" y el apoyo de Ayuso a Israel ante un "genocidio en Gaza".

Considera que no hay millón y medio de madrileños que estén "apoyando y amparando" la gestión de Móstoles donde el PP respalda al alcalde, Manuel Bautista, a pesar de tener "encima de la mesa una denuncia por acoso sexual y laboral".

"Es imposible que haya una mayoría en Madrid que comparta esas políticas, absolutamente imposible que esté de acuerdo con que la señora Ayuso boicotee la ley de vivienda, boicotee la ley del aborto, boicotée la ley de memoria, no me lo puedo creer", ha añadido Óscar López.