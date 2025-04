Óscar López no ha sido invitado al acto del Dos de Mayo y tacha de "política pueril" el veto de Ayuso al Gobierno

"Nunca voy donde no me invitan", ha apostillado el ministro, que ve en esta polémica un "viejo truco" para no hablar de servicios públicos

MADRID, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE-M y ministro para la Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, no ha sido invitado al acto organizado por el Gobierno regional por el Dos de Mayo y ha tachado de "política pueril" el veto del Ejecutivo autonómico a los miembros del Gobierno de España.

"Nunca voy donde no me invitan", ha lanzado en un Desayuno Informativo organizado por Europa Press al ser preguntado por si, a pesar de no habérsele cursado invitación se presentará igualmente en la Real Casa de Correos como líder de los socialistas madrileños.

La pasada semana la Comunidad de Madrid informaba de que no invitaría a ningún miembro del Gobierno de España, acusándole de haber roto "toda relación institucional" con el Gobierno autonómico. La presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha afirmado en numerosas ocasiones que se está haciendo uso de los "poderes del Estado" contra ella, afirmando que se están dando "dinámicas delictivas" desde el Gobierno de España.

Óscar López ve en este movimiento una "política absolutamente pueril, infantil y sectaria" con el objetivo de "generar titulares absurdos" a través de "astracanadas". El fin es no hablar "de vivienda, de residencias, de dependencia, de educación, de los rectores en la Universidad pública", de la "mala gestión".

"Cada día invento una polémica. Es un viejo truco. Por cierto, genera mucha antipolítica, aleja a la gente de la política. Es un truco muy bueno, un truco que son expertos en la derecha en aplicarlo. No solo en la Comunidad de Madrid, sino en muchos otros sitios", ha apostillado y ha añadido que en el caso de que llegara a la Presidencia regional en 2027 "todas esas tonterías quedarán desterradas de Madrid".