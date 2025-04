Óscar López, "sorprendido" de que suba paro en Madrid y baje en España: "No sé si se estarán durmiendo en los laureles"

MADRID 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE-M y ministro para la Transformación Digital y la Función Pública, Óscar López, se ha mostrado "sorprendido" este miércoles por la subida del paro en la Comunidad de Madrid mientras baja en el conjunto de España.

"Me ha sorprendido ver hoy que la Comunidad de Madrid es la única, creo que junto a otra, donde ha aumentado el paro. Por cierto, he visto que es la única donde crece el paro tanto como baja en Cataluña, prácticamente, dos mil y pico. No sé si algunas estarán durmiendo en los laureles", ha deslizado el ministro durante un acto en Lleida.

El número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo (antiguo Inem) en la Comunidad de Madrid creció un 0,71% en marzo con 2.075 desempleados más en relación al mes de febrero, hasta alcanzar la cifra global de 293.817 personas en paro. Con esta subida, se acumulan ya tres meses consecutivos de ascensos en el desempleo en la región. Por su parte, en el conjunto de España la cifra ha bajado en 13.311 personas en marzo en relación con el mes anterior (-0,5%) debido, sobre todo, al sector servicios.

Óscar López ha destacado el "dato espectacular" en el conjunto de España y ha remarcado que es un país que "ahora mismo está creciendo por encima del 3%, por encima de la medida de la zona euro, varias veces por encima de la zona euro". "Hoy España está generando el 50% de todo el crecimiento de la Unión Europea" ha reivindicado.

Por su parte, la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, ha afirmado que el Gobierno de coalición "no deja de traer buenas noticias y buenos avances" para el conjunto de España, algo que, a sus ojos, le "debe estar doliendo al PP" y a la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso.

En cambio, desde Vox la diputada Ana Cuartero ha exigido a la Comunidad de Madrid que elabore sus propias cifras de desempleados al entender que las cifras del Ministerio están maquilladas por los fijos discontinuos.