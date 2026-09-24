Óscar López reprocha a Ayuso estar "volcada en buscar un ático" y no hacer "nada" en vivienda pese a tener competencias

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López - Diego Radames / Europa Press

MADRID, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE-M y ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha cargado contra la Comunidad de Madrid por estar "volcada en buscar un ático para Ayuso" al tiempo que no hace "nada" en materia de vivienda pese a tener las competencias.

Lo ha señalado en declaraciones a los medios de comunicación antes de participar en la reunión interparlamentaria que han celebrado los socialistas madrileños en la Rosaleda el día después de que se desahuciara a Maricarmen, de 87 años y vecina de Retiro.

Sostiene López que Ayuso ha optado por "victimizarse" después de que 10.000 personas se manifestaran frente al ático del Paseo General Martínez Campos en la tarde de ayer tras no poder parar el desahucio.

"Acabo de escuchar a la señora Ayuso victimizándose otra vez por las manifestaciones de ayer. Y le quiero decir a la señora Ayuso que ella no es la víctima. La víctima es Maricarmen", ha lanzado el ministro, quien ha criticado la "apuesta ideológica" por un mercado de vivienda "absolutamente especulativo".

Por contra, ha apostado por un cambio de política en tres ejes: por un lado aplicar la ley de vivienda en la región, por otro exigir a la derecha el apoyo a las medidas propuestas por el Ejecutivo central para evitar desahucios y en tercero medidas autonómicas que cambien el rumbo del modelo "especulativo" al tiempo que se apuesta por el "mayor plan de vivienda de la historia de la Comunidad de Madrid".

"En esta Comunidad, todos lo sabemos, se hizo poca vivienda y la que se hizo se vendió a fondos buitres en el pasado. Eso fue lo que hizo el PP en esta Comunidad venderla a fondos buitres", ha cargado. En este sentido ha acusado a Ayuso de promover un modelo en el que "grandes fondos de inversión compiten con ciudadanos particulares que no se pueden permitir esas condiciones".

REAL DECRETO DE VIVIENDA

López ha sido también preguntado por la insistencia desde Sumar de que el próximo Consejo de Ministros incluya el real decreto de vivienda que ya tumbó el Congreso y que incluye, entre otros, la congelación de los desahucios.

El ministro ha afirmado que comparte con Sumar que la Cámara Baja debe aprobar este decreto que "ha tumbado ya en cuatro ocasiones" por lo que ha apelado a la derecha para que de luz verde al mismo el día que llegue.

"Por lo tanto, estoy seguro que en algún momento volverá a ser decretado al Congreso. Pero la pregunta no es al Gobierno. El Gobierno la ha intentado ya en cuatro ocasiones. La pregunta es al Congreso, la pregunta es a la derecha y a la ultraderecha. Si van a seguir votando a favor de los fondos buitres o a favor de los ciudadanos", ha lanzado tras afirmar que no puede "confirmar" si finalmente el PSOE llevará este decreto al Consejo del martes.

COMPETENCIAS AUTONÓMICAS

Otro de los ejes de la intervención del ministro ha sido subrayar que las competencias en materia de vivienda están cedidas a las autonomías y en sacar lustre a la "apuesta" del Ejecutivo central por solucionar este problema.

Ha sacado pecho del fin de las Golden Visa "que favorecía" las inversiones, su afán por "regular los pisos turísticos" que se "extraen" del mercado normal para acabar en este sector y el "mayor plan estatal de vivienda que multiplica por tres los recursos" y "prohíbe la venta a fondos buitre" de vivienda pública.

"Este gobierno está volcado y bienvenidas sean todas las medidas adicionales que se puedan hacer. Pero tenemos que entender algo muy importante. No puede ser que las comunidades autónomas tengan una competencia y se nieguen a ejercerla. O la ejercen en sentido inverso", ha espetado.

CHOQUE CON SUMAR

Por otro lado, también ha sido preguntado por las críticas del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, en redes sociales contra los que "resolverían el problema de la vivienda en un pis pas" y sugería que resolvieran primero "el suyo" y se pongan "de acuerdo y no ir bajo 20 siglas y regalarle el gobierno a la ultraderecha", en alusión al espacio a la izquierda del PSOE donde está situado, entre otros, su socio de Gobierno Sumar.

López ha afirmado que "bienvenidas todas las propuestas" y ha subrayado las medidas del Ejecutivo central del que "forma parte Sumar". "Yo creo que la solución pasa porque haya un cambio en la Comunidad de Madrid, que es quien tiene la competencia. Porque si una Administración se vuelca en proteger la vivienda y otra Administración se vuelca en proteger a los fondos, tenemos un problema", ha insistido eludiendo el choque con su socio.

Preguntado por las críticas vertidas desde ese espacio a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha insistido en que se trata de "cambiar el foco" cuando este debería estar a su parecer en las competencias autonómicas.