Óscar López reprocha a Comunidad "victimizarse" ante la huelga educativa y ve "intolerable" que no negocie con docentes

Imagen de recurso del secretario general del PSOE-M y ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López. - Ananda Manjón - Europa Press

MADRID 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE en la Comunidad de Madrid, Óscar López, ha criticado a la Comunidad por "victimizarse" y ha calificado de "intolerable" que el Gobierno de Ayuso no "se siente con la comunidad educativa", que lleva en huelga desde el pasado 14 de octubre.

En declaraciones a los medios tras una reunión con familias monomarentales celebrada en la sede de la Asociación de Solidaridad con Madres Solteras, en Carabanchel, López ha reclamado que "la Comunidad de Madrid se siente" a negociar con los sindicatos que conforman el Comité de Huelga y "que escuche a los docentes".

"Los profesores de esta Comunidad están poniendo su sueldo por delante, están perdiendo su sueldo para defender algo que es de todos, que es la educación pública", ha explicado el también ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública. Además, ha afeado al Gobierno regional que "escucharles" y "sentarse" es "lo mínimo" que deben hacer.

Sobre las protestas que los profesores están llevando a cabo, ha criticado a la Comunidad por "victimizarse", y ha señalado que con esta situación no es la presidenta de la región, Isabel Díaz Ayuso, quien sufre; sino que la víctima es "la gente que está exigiendo derechos".

Justamente en la mañana de este lunes, cerca de un centenar de docentes se ha manifestado frente a un acto de la consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Mercedes Zarzalejo, que ha sido cancelado por decisión de la Policía Nacional debido a la falta de "seguridad".

López ha lamentado la situación en la que "toda la Comunidad de Madrid" ha visto "paralizada la educación" y por la que "todos los padres y madres" se encuentran "preocupados", según ha desarrollado. De este modo, el candidato socialista a la Presidencia de la Comunidad de Madrid ha expresado que no entiende "para qué quiere" entonces el Gobierno de Ayuso "la competencia en Educación". "Yo no he visto una cosa igual en mi vida", ha sentenciado.