Ossorio asegura que la Comunidad hará "todos los vídeos que haga falta" para "defender la libertad de educación"

Gabilondo pide la retirada del vídeo y el expediente de "una campaña institucional cuya finalidad es beneficiar a una posición política"

MADRID, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación, Enrique Ossorio, ha asegurado que la Comunidad hará "todos los vídeos que haga falta" para "defender la libertad de educación" y después de criticar la Ley Celaá, que ha definido como una "gigantesca estupidez".

Desde el IES Juan de la Cierva de la capital, uno de los seis centros educativos que ofrece un programa de altas capacidades, Ossorio ha respondido así después de que el portavoz socialista en la Asamblea, Ángel Gabilondo, haya criticado un vídeo lanzado desde la consejería de Educación haciendo campaña contra la ley que se está tramitando y en el que aparecen menores de edad.

Ossorio ha confirmado que el vídeo se ha realizado "con recursos propios de la consejería, con lo cual el coste ha sido cero, y con los permisos de todos los padres de esos alumnos".

El titular madrileño de Educación ha añadido que la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ha invitado a la ministra Isabel Celaá y a senadores socialistas a que visiten colegios de educación especial "pero no quieren conocerlos porque saben que lo que están haciendo con la ley es una barbaridad".

"Por eso quieren impedir que nosotros hagamos cualquier vídeo pero están muy equivocados. Vamos a hacer todos los vídeos que haga falta porque vamos a defender la libertad de educación y los derechos de los padres", ha retado el consejero.

GABILONDO: EL VÍDEO "NO LO HA HECHO EL PP, LO HA HECHO LA COMUNIDAD"

El socialista Ángel Gabilondo ha tildado de "impresentable" el vídeo de la consejería y ha pedido su retirada. Además pedirán explicaciones en la Asamblea y el expediente completo para conocer cómo se ha realizado si se ha empleado "dinero público para una campaña institucional cuya finalidad nos parece otra cosa que beneficiar a una posición política, de partido". El vídeo "no lo ha hecho el PP, lo ha hecho la Comunidad", ha subrayado Gabilondo.

El delegado de Gobierno y también secretario general del PSOE-M, José Manuel Franco, cree que es "poco ético, poco presentable" utilizar a niños para campañas políticas, "lo haga quien lo haga". "Siempre aceptaré democráticamente que el PP haga sus campañas contra la ley de educación pero utilizar a menores ya no me parece tan bien", ha resumido.

"SARTA DE COSAS ABSURDAS"

Ossorio, por su parte, ha sostenido que la izquierda está preocupada porque el Gobierno de la Nación quiso tramitar la ley "durante la pandemia para que la sociedad no pudiera horrorizarse con esa sarta de cosas absurdas pero han visto que no, que la sociedad se ha dado cuenta y que en España se dice que eso no es posible".

"Y luego está el ataque a las familias porque nosotros damos libertad de elección a los padres para que no seamos la Administración la que esté por encima de los padres. La Constitución dice que los padres tienen la obligación de atender la educación de sus hijos y el derecho a tener la formación moral o religiosa que ellos consideren", ha indicado Ossorio.