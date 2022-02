Ossorio critica que no se haya consultado a expertos para sacar adelante la Ley de Ciencia: "Se ha improvisado"

MADRID, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación, Universidades y Ciencia y portavoz del Gobierno regional, Enrique Ossorio, ha criticado este martes que el Gobierno de España no haya consultado a expertos para sacar adelante la Ley de Ciencia y que se haya optado por la "improvisación".

En una desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum, Ossorio ha aludido a esta nueva normativa, que previsiblemente aprobará este viernes el Consejo de Ministros con el objetivo de "reducir la precariedad". "Esta Ley nos preocupa, aunque nos preocupan casi todas las leyes del Gobierno de Sánchez", ha trasladado.

Así, ha reprochado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez "no suele consultar con los sectores antes de promulgar las leyes". "No tienen exceso de conocimiento y de preparación y es muy difícil hacer una ley", ha señalado.

En cuanto a los problemas que ha asegurado que genera esta norma, ha subrayado la temporalidad, ya que ha indicado que se apuesta por un nuevo contrato indefinido en el mundo de la ciencia, aunque en España la financiación se recibe para períodos cortos de 3 o 4 años. "Casa muy mal que el contrato sea indefinido y que la financiación sea solo tres o cuatro años", ha apostillado.

Así, ha detallado que cuando acaba la financiación tendría que echarse el trabajador. Por ello, Ossorio considera que el Gobierno no ha adecuado bien la entrada en vigor de la reforma laboral con la Ley de Ciencia debido a la eliminación de contratos de obra y servicio.

"El mundo de la investigación no sabe por dónde ir, hay un enorme desconcierto. Se ha improvisado", ha lanzado el consejero, a lo que ha añadido que esta normativa "no va a cambiar la tendencia en España del impacto de la ciencia en la sociedad y las empresas" y "no se va a avanzar".

Por último, el consejero también ha criticado que se incluyan los "comisarios de género" en los equipos de investigación y de evaluación. "Yo creo que han pactado con Irene Montero que en cada ley del Gobierno socialista, si hay 1.000 palabras, 100 tienen que ser de impacto de género. Llegan a veces el ridículo más absoluto", ha denunciado.