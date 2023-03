Ossorio defiende que se beneficia del bono social térmico porque es familia numerosa: "Es perfectamente ético"

Ayuso defiende que no son ayudas únicamente sociales: "No se lo quitas a nadie"

COLLADO VILLALBA, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente y consejero de Educación y Universidades de la Comunidad, Enrique Ossorio, ha defendido que él se beneficia del bono social térmico porque es familia numerosa, uno de los requisitos que ha establecido el Gobierno de Pedro Sánchez.

"Creo que es perfectamente ético beneficiarme de esa ayuda como hago de todas las ayudas que hay para las familias numerosas. Si alguien tiene envidia de las familias numerosas por estos recursos, le invito a ser familia numerosa que hace muy bien para España", ha trasladado.

Así se ha pronunciado preguntado por los periodistas por la información de 'InfoLibre' que apunta a que fue beneficiario en 2022 del bono social térmico para calefacción y agua caliente, que se destina a "paliar la pobreza energética en los consumidores más vulnerables".

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, que se ha celebrado de forma extraordinaria en Collado Villalba, Ossorio ha hecho hincapié en que el pertenece a una familia numerosa y tiene "cuatro hijos". "Recibo las ayudas que existen para este tipo de familias", ha apuntado a continuación.

En este sentido, ha subrayado que "dentro de esas ayudas está el bono social eléctrico y ahora el bono social térmico que son 192 al año". El vicepresidente ha explicado que el real decreto ley que regula este último "lo establece el Estado, Pedro Sánchez, en favor de las familias vulnerables y de todas las familias numerosas".

"Yo pertenezco a ese conjunto. Esto es un dinero de Pedro Sánchez, es dinero del Gobierno de Pedro Sánchez, las comunidades autónomas lo que hacen es distribuirlo entre los beneficiarios. Ellos son quién debería recibirlo y ha dicho que todas las familias numerosas y yo, por tanto, mientras lo sigamos siendo voy a recibir y aceptar todas las ayudas que den en favor de las familias numerosas", ha declarado.

Repreguntado por la posibilidad de que el marido de la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Mónica García, también fuese beneficiario, Ossorio cree que sea "falso" porque no entendería como es que por lo mismo ha pedido su dimisión y ha dicho que su actitud es "indecente" y "una vergüenza".

"Yo creo que no cabe mayor hipocresía que decir eso de una persona cuando tú misma te estás beneficiando. Yo, insisto, espero que eso sea falso, que eso no sea una realidad, porque si eso es cierto hoy mismo tendría que dimitir. No tendría que dimitir por haberlo cobrado, porque es familia numerosa, como yo, tendría dimitir porque no tiene límites para engañar a los ciudadanos", ha sentenciado.

AYUSO LE DEFIENDE

"Si fueran únicamente ayudas sociales como tal o fueran en detrimento de otras personas, es decir, tú cobras una beca y se la estás detrayendo a una familia que lo necesita más, sí, puede ser, pero no es lo mismo. Esto no se lo quitas a nadie y por que las condiciones no son solo una cuestión económica. Se llama social pero no solo es para personas vulnerables", ha declarado preguntada sobre lo mismo la presidenta de la Comunidad.

A su parecer, lo que el Gobierno quería "por una vez" es "tener un gesto con las familias numerosas". Se trata de un requisito que tiene "la familia de Ossorio", que tiene "los mismos derechos que las demás". "Espero que le hagan la misma pregunta a la portavoz de Más Madrid, Mónica García, en caso de que sea cierto lo que nos acaban de comunicar sus compañeros", ha dicho a continuación.