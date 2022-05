Ossorio entiende que Ayuso no quisiera dar su móvil al CNI porque él no confía en Sánchez ni en "sus socios"

MADRID, 11 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación, Ciencia y Universidades y portavoz del Ejecutivo regional, Enrique Ossorio, ha sostenido este miércoles que entiende que la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, no quisiera que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) revisase su teléfono.

"El Gobierno de España, el señor (Pedro) Sánchez, aquello a lo que se acercan, lo perjudican. Yo confío en las instituciones, toda mi vida lo he hecho, pero desde que tenemos a Sánchez en el poder y a sus socios yo de verdad no", ha trasladado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, en la Real Casa de Correos.

Ossorio no se ha extrañado de que la presidenta se negase. "Yo en general soy muy confiado, de verdad, pienso que tengo ese defecto, pero yo tampoco me quedaría tranquilo si diera mi móvil para que me lo revisarán. Sinceramente yo confío totalmente en la profesionalidad de la gente del CNI pero yo de verdad no daría mi móvil para que me comprueben nada", ha apuntado a continuación.

En este punto, ha indicado que confía en los servicios informáticos de la Comunidad de Madrid, "que están muy pendientes de la materia". Así, ha subrayado que son los encargos de "velar por los terminales del Gobierno de la Comunidad".

En cuanto al cese de la directora del CNI, Paz Esteban, ha compartido algunas de las palabras sobre el tema que ha leído en los medios de comunicación: "cese inexplicable, cesión a los independentistas, ninguna institución a salvo de Sánchez, injusticia, perplejidad...".

"Es tremendo. Cada semana hay una metedura de pata, una indignidad y estamos ya la sociedad española adormecida porque llevamos ya años donde la barbaridad de la semana anterior hace olvidar la barbaridad de la precedente. Es una cosa increíble", ha declarado.