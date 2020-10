Ossorio se felicita por que la guía de respuesta a la pandemia no contempla el cierre de colegios

MADRID, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación y Juventud de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, se ha felicitado por que el documento de actuaciones de respuesta coordinada frente a la pandemia cordado entre el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas "no contempla el cierre de centros educativos".

"No contempla ese documento, afortunadamente, el cierre de los centros educativos", ha celebrado Ossorio en declaraciones a los medios durante una visita al IES Luis Vives de Leganés, al tiempo que ha destacado que "la educación es importantísima".

"No podemos permitirnos tener una generación afectada por el coronavirus, no se nos oculta la importancia que tiene también para las familias, para la conciliación del trabajo y de la vida familiar, y por tanto yo creo que tenemos que luchar para que los centros educativos estén abiertos", ha manifestado.

Asimismo, ha destacado que no se ha comprobado que haya brotes de infección en los centros educativos "sino que más bien los alumnos o los docentes se infectan en otras actividades sociales" y "no se contagian en los centros", por lo que "hay que intentar como sea no cerrar los centros educativos".

Ossorio ha destacado que en Irlanda se ha impuesto un confiamiento como el que se impuso en España en marzo y "han dejado fuera de ese confinamiento a los centros educativos".

Asimimsmo, el consejero ha manifestado su satisfacción por que no haya ningún centro educativo cerrado en la Comunidad de Madrid, donde solo han tenido que cerrar tres escuelas infantiles que ya están abiertas de nuevo.

A su juicio, eso quiere decir que las medidas higiénico-sanitarias que se pusieron en marcha por parte de las administraciones, con el "enorme esfuerzo" de los directores y de los docentes, junto al "compromiso" de los alumnos, "han conseguido que las aulas sean seguras".

Ossorio ha señalado que "las primeras semanas las aulas y los alumnos confinados crecían exponencialmente pero como hace 12 días eso se paró totalmente y empezó a bajar". "Y seguimos bajando, yo creo que eso es positivo", ha agregado.

"No debemos bajar la guardia nadie, desde luego, porque tenemos que luchar contra el coronavirus, pero nosotros estamos satisfechos", ha señalado, para reconocer que no se han producido "incidentes relevantes y la educación está funcionando".