Ossorio pide reunión del consejo de Política Fiscal y ve "patético" que consejeros socialistas no exijan explicaciones

Publicado 29/08/2019 15:09:22 CET

MADRID, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación y Juventud de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, ha pedido al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, que convoque el Consejo de Política Fiscal y Financiera y ha tildado de "patético" que consejeros socialistas no estén exigiendo "explicaciones".

En declaraciones a los periodistas tras visitar el nuevo colegio público de Villanueva de la Cañada, Ossorio ha solicitado a Sánchez que convoque ya el Consejo de Política Fiscal y Financiera y que proponga soluciones a un problema "de tal calibre" y aporte explicaciones a todos los consejeros.

"Me parece patético que algunos consejeros socialistas digan que no les parece bien que Sánchez dé explicaciones. Por ejemplo, por qué si pudieron realizarlo antes no lo hicieron y dijeron que tenían un informe de la Abogacía del Estado cuando no lo tenían", ha criticado el consejero.