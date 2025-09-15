Otra testigo declara que el magrebí muerto en Torrejón estaba morado y pedía al policía que parase

MADRID 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una testigo de la muerte de un joven magrebí a manos de un policía municipal de Madrid, ocurrida el pasado 17 de junio en Torrejón de Ardoz, ha ratificado ante el juez que la víctima estaba morada y que pidió al agresor que parase cuando le estaba asfixiando, han informado a Europa Press fuentes jurídicas.

Los hechos ocurrieron el pasado 17 de junio cuando un agente estranguló a un joven de origen magrebí de unos 35 años que había intentado robarle el teléfono mientras caminaba por la vía pública de paisano junto a otro compañero.

Las declaraciones para esclarecer lo ocurrido a Abderahim Akkouh se han retomado este lunes en el Juzgado de Instrucción número 4 de Torrejón de Ardoz. El agente se encuentra en libertad provisional pese a la gravedad de los hechos.

La magistrada ha tomado declaración a un agente de la Policía Nacional, quien ha manifestado que no vio ni escuchó al agresor decir nada a pesar de que estaba a un metro del lugar donde sucedieron los hechos. Un vídeo grabado por un testigo recoge cómo el detenido gritaba a su víctima; "Mereces que te mueras cabrón".

Por otro lado, una testigo ha ratificado lo declarado por otras personas que presenciaron lo ocurrido, indicando que la víctima estaba morado, que les pedían que parase, que le insultaban y que le pegaron también el suelo

La autopsia definitiva determinó que el chico murió de falta de oxígeno, lo que se denomina 'anoxia', y que también fue constatado por los sanitarios que asistieron al fallecido.

Las personas que presenciaron los hechos relatan que Juan José T. C. continuó con la maniobra de inmovilización, presionando con su brazo el cuello de Abderahim Akkouh durante minutos, "a pesar de que los testigos le pedían que parase porque veían que éste se estaba poniendo morado".