Pache (PP) reivindica la labor legislativa de Madrid frente a un Gobierno que "secuestra" el Congreso y "paraliza" leyes

b2f107843ef7e3f8521cd4afc1228cdf.jpg - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-Pache, ha reivindicado este lunes la labor legislativa en la región frente a un Gobierno de España que "secuestra" el Congreso de los Diputados y "paraliza" la tramitación de leyes.

En un desayuno informativo celebrado en la capital, el portavoz ha cargado contra el "sanchismo que secuestra el Congreso" mientras en la Comunidad de Madrid terminarán esta semana habiendo aprobado 29 iniciativas legislativas, "todas ellas con la convicción común de que las instituciones tienen que estar al servicio de la sociedad y no al revés".

"Mientras otros levantan muros, Madrid abre posibilidades. Y mientras otros buscan dividir a los españoles, Madrid los recibe. Por eso atrae talento, inversión y proyectos", ha reivindicado.

Antes de finalizar el segundo periodo de sesiones se votarán la ley para considerar al concebido no nacido como un miembro más de la unidad familiar, la de caza y pesca, y la de apoyo a la empresa familiar, que recibirán la luz verde del Parlamento autonómico en el Pleno de este jueves.

Sobre el caso concreto del concebido no nacido, el portavoz 'popular' ha explicado que la norma "no colisiona" con ninguna ley estatal sino que lo que pretende es garantizar que las familias "puedan organizarse" y anticiparse.

"Yo creo que esto no puede interpretar nadie que va contra ninguna persona o ningún colectivo, sino que es algo que está claramente a favor de las familias. La aprobaremos este jueves y a partir de entonces se podrán beneficiar todos los madrileños", ha señalado.

MÁS DE 20 PROYECTOS DE LEY Y 8 PROPOSICIONES

En estos tres años de legislatura, se han aprobado 21 proyectos de ley y 8 proposiciones, dos de ellas aprobadas con el acuerdo de todos los grupos para la Reforma del Reglamento de la Cámara.

La última de estas reformas salió adelante en el Pleno del pasado jueves para implantar la huella legislativa, lo que permitirá reconstruir el proceso de elaboración de cada norma. Asimismo, en este periodo de sesiones ha recibido el visto bueno de la Asamblea la Ley de Medidas Urgentes para el Incremento de la oferta de vivienda con protección pública, con la que se quiere facilitar la construcción de 18.000 nuevas viviendas de estas características.

Y, antes de ella, se aprobó la medida que habilita a la Comunidad de Madrid para el ejercicio de la acción popular en delitos contra el patrimonio natural, histórico-artístico y que afecten al desarrollo de eventos públicos.

PRIMER PERIODO DE SESIONES

La actividad parlamentaria terminó el primer periodo de sesiones con la aprobación de los Presupuestos Generales para la Comunidad de Madrid, las terceras Cuentas en esta Legislatura, con una cifra de 30.663 millones de euros --un 7% más que es 2025-- y el 90% del total dedicado al gasto social.

En el mismo periodo, el Parlamento regional se pronunció también a favor de la iniciativa para modificar la Ley de la Función Pública de la Comunidad de Madrid, la Ley de Hacienda y el reconocimiento de la universidad privada IE Universidad de Madrid.

Se suman así estas iniciativas a las puestas ya en marcha en los dos primeros años de legislatura, muchas de ellas centradas en materia económica y fiscal, como la bonificación del impuesto sobre el patrimonio, la deflactación del IRFP, la deducción por inversiones de nuevos contribuyentes procedentes del extranjero y la bonificación en el impuesto sobre sucesiones y donaciones.

Estas normas, se complementan con otras iniciativas, como la ley para la simplificación y mejora de la eficacia de instituciones y organismos de la Comunidad de Madrid, la adaptación normativa a la nueva terminología para referirse a las personas con discapacidad, la regulación de las distinciones honoríficas, las mejoras en la gestión pública en el ámbito local y autonómico o la modificación de la ley para la protección, reconocimiento y memoria de las víctimas del terrorismo en la región.

Asimismo, se han aprobado dos proposiciones para modificar la Ley de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación de la Comunidad de Madrid y la Ley de Protección integral contra la LGTBIfobia y la Discriminación por Razón de Orientación e Identidad Sexual.

PROPOSICIONES NO DE LEY

En estos tres años, el GPP ha presentado un total de 31 Proposiciones No de Ley, 29 de ellas aprobadas en Pleno y 2 en comisión, para instar al Gobierno central en asuntos como la amnistía, el suministro energético, el transporte, la separación de poderes o la política penitenciaria en los casos de terrorismo, en un Parlamento que "probablemente sea el más activo".

Además, el portavopz 'popular' ha recordado que el Gobierno ha respondido en Pleno a 1.156 preguntas de los grupos parlamentarios, "casi 300 por parte de la presidenta Isabel Díaz Ayuso", que "cada año comparece y rinde cuentas" en el Debate sobre el Estado de la Región.

Desde que comenzara la XIII Legislatura, el GPP ha impulsado la creación de cuatro comisiones, tres de ellas de estudio y una de investigación. En este último periodo de sesiones se han aprobado los dictámenes finales de la comisión de estudio sobre las consecuencias para los madrileños del "cupo catalán".