Pache (PP) reprocha que PSOE-M no critique el "ejército de sicarios" de su partido contra quien investiga la corrupción

Archivo - El portavoz del PP, Carlos Díaz-Pache (2 fila, d), durante el Pleno de la Asamblea de Madrid - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-Pache, ha reprochado que el PSOE-M no critique que su partido a nivel nacional haya creado un "ejército de sicarios para extorsionar, sobornar y chantajear a todos los que investigaban la corrupción".

"Son cómplices voluntarios de esa infamia, son cómplices en esta Asamblea, son cómplices de ese Gobierno criminal y esa tarea indigna la han aceptado ustedes con obediencia sumisa", ha espetado el portavoz 'popular' a la bancada socialista después de las informaciones publicadas alrededor del 'caso Leire Díez' en el que también se ha imputado al exsecretario de Organización Santos Cerdán.

Aprovechando la llegada del Papa León XIV a Madrid, Díaz-Pache ha afirmado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya pasado de "presumir de resistencia a interesarse directamente por la resurrección".

Considera que las "cloacas" socialistas han hecho un "trabajo extraordinario para tapar toda su corrupción", destacando cómo desde el Ministerio del Interior "se ha mandado" a la Guardia Civil "que no investigase ni al Gobierno de Pedro Sánchez ni a su familia" al tiempo que había una directora general de la Guardia Civil "conspirando contra los agentes" y se compraban desde el PSOE con "miles de euros" audios de los "próstíbulos de la familia política de Sánchez".

"Hace un año esto ya parecía la orquesta del Titanic tocando mientras se hundía el barco. Hace unos meses ya quedaban unos cargos socialistas y unos comentaristas pagados por el régimen, agarrados a una tabla de madera, negando el gigantesco iceberg. Hoy la duda ya no es qué sabía o qué era cómplice Pedro Sánchez, la duda es cuándo va a entrar la Guardia Civil en el Palacio de La Moncloa", ha lanzado.

Considera que lo que se está viendo estos días es España "defendiéndose de una gravísima amenaza" que llegó "mintiendo sobre corrupción para intentar asaltar el poder" y que ha terminando implementando el "proyecto político de Pablo Iglesias" por parte de Pedro Sánchez.

"¿Saben a quién no se le ha pasado ningún detalle de toda esta basura? A la Guardia Civil, a la Policía Nacional, a los jueces, a los fiscales, a los periodistas valientes, a los funcionarios valientes que han tenido que incluso enfrentarse a sus jefes para hacer lo correcto. Esa es la España de verdad, la España que ustedes han tenido que han querido falsear e instalando en la corrupción en todas las instituciones del estado pero no han conseguido subvertir", ha rematado.