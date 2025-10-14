PACMA denuncia agresiones de menores a manifestantes antitaurinos el domingo en Las Ventas

Archivo - Imagen de archivo de una manifestación antitaurina de PACMA en la plaza de toros de Las Ventas - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Partido Animalista Con el Medio Ambiente (PACMA) ha denunciado este martes que un grupo de personas, "especialmente menores de edad", agredieron a un grupo de manifestantes antitaurinos que protestaban contra la tauromaquia el domingo en las inmediaciones de la plaza de Las Ventas, donde se llevaba a cabo la última corrida de la Feria de Otoño.

"Los activistas, que ejercían su derecho a la protesta pacífica contra el maltrato animal, fueron objeto de una lluvia de objetos peligrosos --incluyendo monedas, vasos de vidrio, latas y botellas-- lanzados desde las inmediaciones de la plaza", ha denunciado PACMA en un comunicado.

A esta "actitud violenta y agresiva" se le sumaron "graves insultos y amenazas", como "hijos de puta" y "maricones", según la organización, que abunda en la "extrema gravedad" de que personas menores de edad sean protagonistas de episodios como este, "un reflejo directo de la crueldad que se normaliza y promueve en los espectáculos taurinos".

En este contexto, el presidente de la formación, Javier Luna, ha tachado de "intolerable" que la juventud madrileña sea "alentada a la violencia y el odio en nombre de la mal llamada cultura", y ha lamentado que la participación de menores en este incidente "demuestra el fracaso de las políticas de protección de la infancia" en la Comunidad de Madrid.

De hecho, PACMA ha aprovechado la ocasión para arremeter contra el la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, por su "promoción activa" de la tauromaquia entre la población infantil y juvenil. "Ambas administraciones no solo mantienen subvenciones públicas a esta práctica, sino que fomentan su continuidad a pesar de las advertencias internacionales", ha señalado.

PACMA ha recordado que el Comité de Naciones Unidas para los Derechos del Niño ya ha solicitado en "reiteradas ocasiones" a España que prohíba la participación y el acceso de menores de 18 años a las corridas de toros debido a la exposición a la violencia. "La actitud mostrada pro estos jóvenes en Las Ventas confirma la preocupante influencia deshumanizadora de la tauromaquia", ha dicho.

Así las cosas, la formación animalista ha hecho un llamamiento a Ayuso y Almeida para que muestren su condena por lo ocurrido, prohíban de forma inmediata el acceso de menores a las corridas de toros en cumplimiento con las recomendaciones de la ONU, y cese de inmediato toda subvención y promoción pública a la tauromaquia.