De Paco defiende que Madrid "no tiene techo" turístico tras "romper estacionalidad" y elevar gasto a "2.000 euros" viaje

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MADRID, 20 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, Mariano De Paco Serrano, ha defendido que la región "no tiene techo" en materia turística y ha reivindicado el modelo impulsado por el Ejecutivo autonómico tras lograr "romper la estacionalidad" y elevar el gasto medio de los visitantes hasta "rozar ya los 2.000 euros por viaje".

"Techo no hay. En Madrid el turismo fluye de manera natural y fluye de manera ordenada porque tenemos una estrategia", ha señalado el consejero en declaraciones a Europa Press sobre la evolución del sector turístico en la región.

La Comunidad de Madrid cerró el mes de abril con 262.776 afiliados a la Seguridad Social vinculados a actividades turísticas, lo que supone un aumento del 0,7% con respecto al mismo mes de 2025, de modo que la región concentra el 13,1% de la ocupación del conjunto del sector, según datos publicados este miércoles por Turespaña.

De ellos, el 88,2% corresponde a asalariados, que alcanzan los 231.787 afiliados, con un aumento en el último año del 0,9%, mientras que el 11,8% restante son autónomos, con un total de 30.989 y una bajada interanual del 0,9%.

Además, la Comunidad ha registrado en el primer trimestre del año un total de 520.312 ocupados en actividades vinculadas al turismo, concentrando el 17,7% del total de trabajadores del sector en España, según datos de la Encuesta de Población Activa (EPA).

De Paco ha atribuido estos resultados a la estrategia diseñada por la Comunidad de Madrid centrada en atraer a un turista "de alto valor", especialmente interesado en la oferta cultural madrileña, lo que, según ha explicado, está favoreciendo también la distribución de visitantes más allá de la capital.

"El turista no se fija solamente en la capital, sino también en la oferta que pueden dar los otros 178 municipios restantes", ha indicado el consejero, quien ha recordado además el atractivo que supone contar en la región con tres ciudades Patrimonio de la Humanidad (Alcalá de Henares, San Lorenzo de El Escorial y Aranjuez).

MÁS DE 2 MILLONES DE TURISTAS INTERNACIONALES HASTA MARZO

La región recibió durante los tres primeros meses del año un total de 2.170.668 turistas internacionales, lo que supone un aumento interanual acumulado del 4,5%. Asimismo, el gasto realizado por estos visitantes alcanzó los 4.143 millones de euros, tras registrar un crecimiento interanual acumulado del 6,7%.

De Paco ha asegurado que la región ha conseguido "romper la estacionalidad", con visitantes "en todo momento del año", y ha puesto el acento en el incremento tanto del gasto como del tiempo de estancia de los turistas. "Está ampliando tanto su gasto, que roza ya los 2.000 euros por viaje, como también el tiempo de estancia en la región", ha señalado, antes de apuntar que la permanencia media "está ya cerca de la semana".