De Paco espera "con gran ilusión" los próximos eventos culturales en Madrid: Fórmula 1, NFL y Milla Canal

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, Mariano de Paco Serrano, ha valorado que espera "con gran ilusión" los próximos eventos culturales y deportivos en la región, entre los que ha destacado la Fórmula 1, el partido de la NFL y el proyecto Milla Canal.

Con el circuito de Fórmula 1 previsto para 2026, el consejero ha determinado que el próximo año "va a ser sin duda alguna el año del motor". Así lo ha expresado a los medios de comunicación este domingo tras su visita al restaurante Los Gayalos en la Plaza Mayor.

Asimismo, de Paco ha relatado que estos eventos culturales y deportivos no solo están relacionados con los aspectos económicos y laborales, sino que además ha insistido en que "Tiene mucho que ver con la percepción y el interés que tienen los jóvenes y pequeños del deporte".

En este sentido, ha manifestado que desde el Gobierno autonómico seguirán trabajando en "todos los eventos grandes y pequeños" y asegura que estas iniciativas, especialmente en el deporte base, "se ven en los resultados".

Finalmente ha subrayado también que este noviembre se jugará en Madrid un partido de fútbol americano, que formará parte de la liga nacional estadounidense (NFL). El encuentro será entre los Miami Dolphins y los Washington Commanders el 16 de noviembre a las 15.3o horas en el Estadio Santiago Bernabéu.

PROYECTO MILLA CANAL PARA 2027

Por otro lado, de Paco ha adelantado que el proyecto de la Comunidad Milla Canal, estará finalizado para 2027 y que supondrá un cambio "trasformador de toda una región".

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, presentó en julio la inicaitiva, que "creará un nuevo eje deportivo y cultural en el distrito de Chamberí de la capital", en palabras de la presidenta. "Tiene ese nombre por su extensión, equivale casi aproximadamente un poco más de un cuarto de El Retiro para que se hagan cuenta de su dimensión", destacó durante la presentación.

Así, el consejero ha admitido que esta propuesta aumentará la oferta deportiva de la zona y "la cercanía de los transeúntes con el desarrollo deportivo y cultural".

"En 2027 será un buen momento también para celebrar a la Generación del 27 que también hacía rutas por el campo y que tanta importancia le daba a la unión entre el ejercicio físico y el cultural", ha concluido de Paco.