Padres y alumnos del colegio 'Luis de Góngora' de Leganés inician movilizaciones para que se retire amianto del centro

Publicado 22/10/2018 12:46:20 CET

LEGANÉS, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) del colegio 'Luis de Góngora', de Leganés, iniciarán movilizaciones para reclamar a la Comunidad de Madrid que retire los materiales de construcción que contienen amianto desde hace 38 años, como el techo del gimnasio, muchas de cuyas placas se encuentran rotas.

La asociación ha convocado para el día 9 de noviembre una primera movilización ante la Dirección Territorial Madrid Sur de la consejería de Educación.

Se trata de uno de los cuatro colegios del municipio leganense en los que se ha detectado este material y para los que la Administración regional se comprometió a retirar.

El PP de Leganés informó recientemente de que la consejería de Educación había recibido de una empresa especializada un estudio que determinó que no había riesgo para el alumnado por dar negativo los resultados de partículas de fibrocemento en suspensión.

INFORME

El informe de la Dirección de Infraestructuras y Servicios --elaborado por la empresa SGS-- identificaba la "presencia de amianto en las cubiertas del edificio principal y gimnasio", según adelanta el periódico El Mundo.

Sin embargo, en el mismo documento se especifica que el material "está en buenas condiciones, no es friable (no se desmenuza) y el riesgo es muy bajo", por lo que "no hay riesgo de exposición".

Tras conocerse estos datos, la comunidad educativa ha estallado. Han colocado pancartas alertando del riesgo de este material y han iniciado movilizaciones para solicitar la retirada.

"Tenemos amianto desde hace 38 años y su vida útil son 30 o 35 años. Han pasado demasiados niños ya por este colegio y no queremos que esto tenga un final triste, ya que el amianto es sumamente cancerígeno", esgrime un miembro del AMPA.

En este sentido, una de las primeras movilizaciones ha pedido la retirada del material sospechoso. "Tenemos los tejados con goteras, el gimnasio está clausurado; tiene todo el techo roto y no ha recibido ninguna reforma desde que se construyó en 1980. Pedimos una solución ya", han asegurado desde el AMPA.