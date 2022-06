El Palacio y la fuente de Cibeles se iluminarán con los colores del arcoíris durante el Orgullo

MADRID, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Palacio y la fuente de Cibeles se iluminarán este Orgullo con la bandera del arcoíris, ha avanzado el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, que ha recordado que ya se iluminaron el año pasado.

Así ha respondido al ser requerido sobre la ausencia de la bandera LGTBI en la fachada de Cibeles, donde ha recordado que no se coloca "como consecuencia de la sentencia del Supremo", pues "no se puede colocar ningún tipo de bandera en la fachada del Ayuntamiento".

Martínez-Almeida ha afeado que "no deja de ser curioso, que aquellos que se aprovechan del colectivo LGTBI para hacer política, obvien que el año pasado y este, se iluminará el Palacio de Cibeles y la fuente con los colores de la bandera LGTBI".

"Curiosa manera tiene este equipo de Gobierno de esconder la bandera, de no cooperar con el Orgullo, cuando se iluminan. Los que quieran patrimonializar al colectivo, los que quieran excluir a los que no piensan como ellos, que no cuenten con nosotros", ha señalado.

A renglón seguido ha defendido que "el Orgullo es una fiesta de reivindicación, diversidad y pluralidad" y que "quien quiera empequeñecer la pluralidad y diversidad por motivos políticos o partidistas, estará haciendo un flaco favor a la causa del movimiento LGTBI".