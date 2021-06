Paloma García Villa vuelve a la Asamblea mientras Podemos debate quién será portavoz

MADRID, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

Paloma García Villa volverá a la Asamblea de Madrid tras renunciar este lunes al acta la diputada electa y hasta ahora portavoz de Unidas Podemos (UP) en el Parlamento regional, Isa Serra, han confirmado a Europa Press fuentes de la formación morada.

García Villa iba en el puesto número 13 de la lista de UP en las pasadas elecciones del 4 de mayo. En principio no iba a entrar pero la sorpresiva decisión esa noche del líder del partido y cabeza de lista Pablo Iglesias de abandonar la política precipitó que también su hasta entonces jefe de Gabinete en el Ministerio de Derechos Sociales y ex Jefe del Estado Mayor de la Defensa, Julio Rodríguez, que iba en el decimoprimer lugar de la papeleta, tomara el mismo camino.

Así, tras estas renuncias han entrado en su lugar Jacinto 'Tito' Morano, que llevaba en la Asamblea de Madrid desde la irrupción de Podemos con 27 escaños en 2015; y Paloma García Villa, que llegó al Parlamento regional en enero de 2020, sustituyendo a Beatriz Gimeno, tras ser nombrada directora del Instituto de la Mujer del nuevo Gobierno de España.

Durante este tiempo ha sido portavoz de las comisiones de Políticas Sociales, Mujer, Discapacidad y, la de más notoriedad, la comisión de investigación de las residencias en la crisis del Covid-19. He llegado a registrar dos leyes este año. La primera una ley para familias monoparentales y la segunda una ley de residencias para cambiar el modelo por completo.

Según la biografía que se publicó Podemos para presentarse a las primarias, García Villa es licenciada en Periodismo por la URJC. CAP por la Universidad Autónoma de Madrid y Máster en Igualdad por la UNED. Actualmente cursando grado de Derecho.

Trabajadora desde los 16 años, se ha dedicado la mayoría del tiempo al mundo de las telecomunicaciones. Además, me he centrado en otras actividades, como locutora de radio, habiendo sido codirectora de Planeta Diverso en PRL Radio. También ha sido cofundadora de la revista La Penúltima.

Formó parte activa del movimiento feminista de Madrid y ha estado vinculada a la preparación de la Huelga del 8 de Marzo. Desde 2016, es Secretaria de Feminismos y LGTBI de Podemos de la Comunidad de Madrid.

DEBATE SOBRE LA PORTAVOCÍA

Tras la salida de Pablo Iglesias y ahora de Isa Serra, la portavoz natural de Unidas Podemos en la Asamblea, el partido en la región ha abierto un debate sobre quién ocupará la portavocía, la portavocía adjunta y otros cargos del Grupo Parlamentario, además de su organización.

La competencia es del Consejo autonómico de Podemos en la Comunidad de Madrid, en contacto con Izquierda Unida, que según el pacto al que llegaron antes de las elecciones tendrá, como la pasada legislatura, la portavocía adjunta, que en este caso la asumiría Vanessa Lillo. Tendrán que hablar con IU Madrid de compartir intervenciones en la Asamblea, en el Pleno de investidura, comisiones y demás, en base al documento firmado.

Fuentes de la formación morada han señalado a Europa Press que mañana antes de comenzar el Pleno de Constitución de la Asamblea informarán al respecto. Hace ya unas semanas se hablaba entre esa bancada de quién podría sustituir a Serra, ante la posibilidad certera de que el Tribunal Supremo ratifique en unos días la sentencia de Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que la condenó a 19 meses de cárcel por un delito de atentado y lesiones cometidos durante los altercados que se produjeron en el barrio de Lavapiés durante un desahucio de una persona discapacitada que tuvo lugar el 31 de enero de 2014.

Hace unas semanas las miradas se enfocaban en el exsindicalista Agustín Moreno o en la exabogada de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), Alejandra Jacinto, dos fichajes de Pablo Iglesias externos al proceso de primarias. Pero ahora esas posibilidades se han enfriado, según las mismas fuentes, por lo que el foco se pone ahora en Tito Morano, reconocido orador de la Asamblea; Carolina Alonso, quien recibió muchos votos en las primarias adelantando a otros candidatos; Beatriz Gimeno; o el coordinador regional de Podemos, Jesús Santos.