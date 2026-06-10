El Papa bendijo a Lucas, el hijo de Almeida, y bromeó con el alcalde 'colchonero' defendiendo la "sana rivalidad"

El Rey Felipe VI, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, durante la entrega la Llave de Oro de la Villa de Madrid al Papa León XIV, en la Plaza de Cibeles - Jesús Hellín/Europa Press/Pool - Europa Press

MADRID 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Papa León XIV bendijo a Lucas, el hijo del alcalde, José Luis Martínez-Almeida, y su mujer, Teresa Urquijo, y bromeó con el regidor, conocido 'colchonero', defendiendo las bondades de la "sana rivalidad".

"Si ustedes me dicen con qué momentos en el ámbito personal me quedo de la visita del Papa me quedo con la oportunidad de que pudiera bendecir a mi hijo porque para mí y para mi mujer eso era muy importante como creyentes", ha trasladado a la prensa en una rueda de prensa en el Palacio de Cibeles.

Ya en el terreno de las anécdotas, en el acto del lunes en el estadio Santiago Bernabéu el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, informó a León XVI de que el alcalde es seguidor del Atlético de Madrid, todo ello después de que en el vuelo de camino a la ciudad confesara que el Papa es de todos los equipos pero Robert Prevost es 'blanco'.

"El Papa dijo que siempre es buena la sana rivalidad y contó que cuando él era superior de los agustinos su vicario general era del Atleti y se llevaban muy bien", ha relatado.