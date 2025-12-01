El parking de Plaza España, con capacidad para 838 vehículos, es el primero en contar con una estación de bicimad

Archivo - El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, en bicimad por Madrid - AYUNTAMIENTO DE MADRID - Archivo

MADRID 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El nodo de transportes de Plaza España, con capacidad para 838 vehículos, es el primero en contar con una estación de bicimad, que se une a puntos de carga de alta potencia, servicio de vehículos compartidos, alquiler de coches y una zona bicipark, ha informado el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, acompañado por el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante.

Precisamente los dos han cogido una bici de bicimad en el parking de Plaza España para llegar al Retiro, donde tenían el segundo acto del día con la prensa. El parking de Plaza España se concibe como un nodo de transportes tras las obras de adecuación ejecutadas en las instalaciones del antiguo aparcamiento subterráneo. Son 25.973 metros cuadrados de tres plantas bajo rasante entre Gran Vía y Princesa, centro neurálgico del turismo, la actividad comercial y el transporte madrileño. La inversión necesaria ha alcanzado los 10,89 millones.

En planta -1 alberga un hub de movilidad sostenible cuya principal novedad es la presencia, por vez primera en una instalación de este tipo, de una estación de bicimad con capacidad para doce bicicletas. Además la infraestructura contará con una zona BiciPark de aparcamiento para bicicletas con diez plazas, cuatro taquillas, dos consignas para depositar equipajes, seis plazas para distribución urbana de última milla y tres plazas de cambio de batería, además de incluir otros servicios complementarios de venta automática y restauración.

El hub integra también servicios de vehículos compartidos (37 plazas) y alquiler de coches (62 plazas), zona en la que la infraestructura eléctrica ha sido dimensionada y ejecutada para que en todas las plazas se puedan instalar cargadores eléctricos.

El servicio de recarga eléctrica estará disponible en las próximas semanas y dispondrá de seis plazas de recarga de alta potencia (dos plazas con cargador de 400 kW, otras dos con cargador de 240 kW y dos más con cargadores de 50 kW).

En la misma planta -1 pero fuera del hub, en la zona de aparcamiento de rotación, también estarán disponibles otras 17 plazas con cargadores de 22 kW, cinco de ellas con dimensiones adaptadas para personas con movilidad reducida.

DIGITALIZACIÓN PARA ANTICIPAR NECESIDADES

La digitalización está muy presente en el hub con el objetivo de que sea un espacio en el que estén integrados servicios, datos y modos de transporte en tiempo real. Por ejemplo, en el hub de plaza de España se conocerá, a través de sensores y por primera vez de forma instantánea, el uso y la tipología de usuarios de los diferentes espacios, lo que permite optimizar la gestión y anticipar necesidades tanto de usuarios como de operadores logísticos.

Las obras de renovación de este antiguo aparcamiento, que databa de finales de los años 60, han incidido en la rehabilitación integral y el refuerzo de su estructura, así como en la renovación completa de las instalaciones y acabados, en la instalación de puntos de recarga eléctrica y en la construcción del hub de movilidad y logística.

La remodelación además ha servido para incluir soluciones de recarga eléctrica inteligente (smart charging) y sistemas innovadores de detección y extinción de incendios. De acuerdo con el diseño de la señalética presente en otros hubs gestionados por EMT Madrid, Plaza de España 360 da prioridad al color corporativo Madrid 360, valiéndose de los mismos códigos gráficos de identidad de marca comunes a todos los espacios que conforman la Estrategia de Sostenibilidad del Ayuntamiento de Madrid.