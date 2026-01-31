Parla acoge este sábado un festival con cuentos infantiles y conciertos para alzar la voz por Palestina

El Comité por Palestina de Parla, en colaboración con el Ayuntamiento del municipio, ha organizado el 'Festival Solidario por Palestina', un evento benéfico que tendrá lugar este sábado en el Teatro Jaime Salom. - COMITÉ DE PARLA POR PALESTINA

El Comité por Palestina de Parla, en colaboración con el Ayuntamiento del municipio, ha organizado el 'Festival Solidario por Palestina', un evento benéfico que tendrá lugar este sábado en el Teatro Jaime Salom con el objetivo de alzar la voz por los derechos de los palestinos.

En declaraciones a Europa Press, Omar Abdelouahidi, uno de los miembros del comité, fundado en noviembre de 2023, un mes después de los ataques terroristas de Hamas, ha explicado que este festival nació del "éxito" de otro celebrado a finales del pasado año en Getafe.

En aquella ocasión, ha relatado este joven de 20 años nacido en Marruecos y criado desde bebé en Parla, se logró reunir a más de medio millar de personas en este municipio también de la zona sur, donde trabajan en coordinación con otros comités de Alcorcón, Fuenlabrada o Pinto.

CUENTOS Y CONCIERTOS CON BENEFICIOS A UNRWA

Dividido en dos partes, el festival incluirá por la mañana, entre las 11.30 y las 12.30 horas, una sesión de 'Cuentos por un mundo mejor', a cargo del colectivo 'Parla cuenta' y destinado a niños.

Por la tarde, el Teatro Jaime Salom acogerá desde las 17.45 horas un concierto de bandas locales con 'Fulano', 'Los cuatro pelagatos', 'Purple soul' y 'Los guopers'.

Las entradas, con donativo voluntario de 3 euros para la actividad matutina y de 7 para la vespertina, pueden recogerse en las taquillas del teatro desde una hora antes del inicio de cada una de las actividades y en otras localizaciones del municipio (la tienda de ropa Dapair, el estudio de tatuajes Chanza y en la sede de Podemos de Parla).

La recaudación irá destinada a UNRWA España, la agencia de la ONU que trabaja con los refudiados de Palestina, con el fin de que continúen asistiendo a la población palestina con alimentos o medicinas. "Hace un mes la sede que --UNRWA-- tiene en Palestina fue destruida por Israel", ha explicado también el portavoz del comité, de modo que también servirá para cooperar en este sentido.

EL COMPROMISO DEL SUR CON LA CAUSA PALESTINA

Bajo el lema 'No vamos a parar de hablar de Palestina', el festival reafirma el carácter de Parla como un municipio "solidario y comprometido con los derechos humanos", ha explicado el portavoz.

Según indica Omar, todas las actividades del comité -- formado por una veintena o treintena de personas--, siempre tienen la misma finalidad, concienciar a la sociedad sobre la situación en Palestina y que la población "interiorice la solidaridad, la idea de la emancipación de los pueblos y la idea de independencia, de libertad".

"La finalidad del evento es que Madrid Sur no se olvide de Palestina, que siga solidarizándose con Palestina y que culturalmente Palestina esté en nuestras mentes, desde los más pequeños hasta los más mayores", ha zanjado.