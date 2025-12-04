Parla estrena Oficina de Gestión de la Tarjeta de Transporte Público en la estación de Cercanías

El viceconsejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jose María García - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha inaugurado este jueves una nueva Oficina de Gestión de la Tarjeta de Transporte Público (TTP) en Parla, ubicada estratégicamente en la estación de Cercanías de la ciudad, y que facilitará a sus más de 130.000 habitantes las operaciones relacionadas con billetes y títulos del Consorcio Regional de Transportes (CRTM).

El viceconsejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, José María García, ha visitado las instalaciones, con las que desde el Gobierno regional se busca "reforzar la atención y el servicio que se presta al ciudadano".

El nuevo punto de gestión de la TTP cuenta con tres puntos de asistencia presencial al cliente, uno de ellos preferente para personas con movilidad reducida, ha apuntado el Gobierno regional en un comunicado.

A partir de este mismo jueves, la nueva oficina prestará servicio con y sin cita previa, de lunes a viernes de 8.00 a 21.00 horas, y los sábados de 10.00 a 14.00 horas.

Esta oficina se suma a la inaugurada en noviembre en Alcorcón, consolidando una red de 24 oficinas distribuidas en toda la región. Además, el CRTM prevé abrir el próximo año dos espacios de estas características en el intercambiador de Plaza Elíptica y en Aranjuez.

Con datos hasta octubre de 2025, estos recursos públicos han atendido a 1,6 millones de ciudadanos. Asimismo, el pasado mes de septiembre se alcanzó un récord histórico de solicitudes online para la TTP con 45.698 operaciones, lo que supone un 31,6% más que en el mismo periodo de 2024 y un 50% por encima de la media mensual de 2025. De ellas, 38.462 corresponden a nuevos usuarios.

El proceso virtual, cada vez más sencillo (solo requiere una fotografía y autorización para verificar datos), según ha destacado el Ejecutivo autonómico, ha impulsado esta tendencia creciente.

Por otro lado, las aplicaciones móviles del CRTM, que permiten recargar la tarjeta física, usar una anónima virtual o digitalizar la personal (actualmente en fase piloto), han registrado 9,9 millones de recargas hasta octubre, reforzando la apuesta por la digitalización.