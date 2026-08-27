Parla podría quedarse sin encierros al quedar desierto el concurso público

Archivo - Encierro taurino - AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES

MADRID 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El municipio de Parla podría quedarse este año sin encierros taurinos después de que haya quedado desierto el concurso público de licitación impulsado por el Ayuntamiento para contratar estos festejos, previstos tradicionalmente para el tercer fin de semana de septiembre.

Fuentes municipales han explicado a Europa Press que al segundo concurso se presentó una empresa, pero no cumplía los requisitos establecidos, por lo que el procedimiento quedó desierto conforme a la normativa. El contrato contemplaba un importe de 40.000 euros más IVA.

Desde el Gobierno municipal han subrayado que ninguna formación política ha intervenido en el resultado del procedimiento y han defendido que el equipo de gobierno se ha limitado a cumplir con la normativa de contratación.

La situación deja en el aire la celebración de los encierros, aunque todavía existe la posibilidad de que el Ayuntamiento trate de sacarlos adelante mediante alguna fórmula de contratación de última hora. Entre las opciones estaría un contrato menor o un procedimiento negociado, aunque a fecha de este jueves todo apunta a que finalmente no se celebrarán.

La incertidumbre ha generado malestar entre los aficionados taurinos de la localidad. La Asociación Cultural Parla Taurina ha convocado para el próximo 2 de septiembre una asamblea extraordinaria de socios para abordar la "situación en la que se encuentra la Feria Taurina de Parla 2026".

La reunión se celebrará a las 20 horas en primera convocatoria y a las 20.30 en segunda convocatoria en la plaza de toros de Parla. La asociación ha pedido a sus socios que acudan provistos del carnet de la entidad y el DNI.

CRÍTICA A LA GESTIÓN

Por su parte, el portavoz del PP en Parla y candidato de la formación a la Alcaldía, Héctor Carracedo, ha criticado la gestión del Gobierno municipal y ha asegurado que el Gobierno local "sabía desde el día 4 de agosto" que la licitación iba a quedar desierta, al haber sido descartada por la mesa de contratación la única empresa que había concurrido.

Carracedo ha acusado al Gobierno de "desidia" por no haber iniciado desde entonces otros trámites que, a su juicio, podrían haber permitido buscar alternativas para sacar adelante los festejos taurinos. "Desde el día 4 de agosto ya sabían que estos eventos no se iban a poder celebrar mediante este proceso de licitación y, aun así, no han hecho absolutamente nada", ha reprochado en declaraciones a Europa Press.

El dirigente 'popular' ha advertido de que el escenario actual hace "bastante complicado" que puedan celebrarse los encierros y ha cuestionado si el desenlace responde a una "casualidad" o a una "estrategia política y electoral" del alcalde, Ramón Jurado, y del PSOE de cara a las elecciones municipales de 2027.

"Desde el Partido Popular pensamos que se podían haber hecho las cosas mucho mejor, que se podían haber tomado alternativas durante todo este tiempo y que se ha decidido no hacerlas", ha señalado.

Carracedo ha reiterado el compromiso del PP con la tauromaquia y ha asegurado que su formación defenderá la celebración de estos festejos, que ha situado como una tradición de más de cuatro siglos en el municipio.

En este sentido, ha avanzado que los 'populares' estarán "de la mano de las peñas taurinas y de la Asociación Cultural Parla Taurina" para tratar de buscar una solución a la situación actual.

PODEMOS CELEBRA EL RESULTADO

Por su parte, Podemos Parla ha celebrado que la ciudad pueda quedarse este año sin los encierros que, según la formación, el Gobierno municipal de PSOE y Más Madrid pretendía financiar con cerca de 50.000 euros de dinero público.

La portavoz y concejala de Podemos, Carla E. Valero, ha señalado que el PSOE "no ha renunciado voluntariamente a los encierros", sino que "lo ha intentado dos veces sin éxito", y ha atribuido el desenlace a la presión ejercida por su formación y los colectivos animalistas.

Podemos ha recordado además que la financiación pública de los festejos taurinos fue uno de los motivos que provocó su salida del Gobierno municipal y ha reclamado que los fondos previstos se destinen a otras necesidades de la ciudad, como el mantenimiento de colegios, la educación pública o la vivienda.

"Hoy celebramos una victoria colectiva, pero permaneceremos vigilantes. Ese dinero debe emplearse en servicios públicos, no en sufrimiento", ha concluido Valero.