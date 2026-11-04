El paro aumenta un 1,44% en octubre en la Comunidad de Madrid, hasta los 287.356 desempleados

Archivo - Fachada de una oficina de empleo - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo (antiguo Inem) en la Comunidad de Madrid aumentó un 1,44% en octubre con 4.071 desempleados más en relación al mes de septiembre, hasta alcanzar la cifra global de 287.356 personas en paro.

Según datos publicados este miércoles por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, en el último año, con respecto a octubre de 2025, se han registrado 7.019 desempleados más en la región madrileña, lo que supone un aumento interanual del 2,5%.

A nivel nacional, el paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo al finalizar el mes de octubre ha subido en 43.128 respecto al mes de septiembre (1,81%), pero respecto al mismo mes del año pasado desciende un 0,86%, con 21.133 menos.

El paro registrado en octubre de 2026 sube en las 17 comunidades autónomas, encabezadas por Cataluña (8.174 personas), Comunidad Valenciana (6.716 personas) y Castilla y León (4.404 personas).

DATOS DE MADRID

De la cifra total de desempleados en la Comunidad de Madrid en el décimo mes del año, que suman 287.356 personas en paro, 116.168 son hombres y 171.188 son mujeres. En octubre, el paro entre los jóvenes menores de 25 años aumentó hasta los 22.254 desempleados, de los cuales 11.973 son hombres y 10.281 son mujeres, mientras que el grupo de 25 años o más alcanzó los 265.102 desempleados.

Por sectores, el que engloba mayor número de parados en la región madrileña es el de Servicios, con 231.231; seguido de Construcción, con 17.473. Por su parte, Industria cuenta con 14.720 personas en paro, y Agricultura cuenta con 1.772 desempleados. Por otro lado, 22.160 vienen del grupo sin empleo anterior.

En cuanto al paro entre extranjeros en la Comunidad de Madrid, se situó en 59.895 personas en octubre, lo que se traduce en 4.296 desempleados más respecto al mes anterior, una subida del 7,73%. En tasa anual, se registraron 12.331 desempleados extranjeros más (25,93%). Del total, 16.406 proceden de países comunitarios y 43.489 de extracomunitarios.

Dentro del desempleo registrado por extranjeros en la región, el mayor número de parados se concentra en el sector Servicios (41.370), seguido de Construcción (6.137), Industria (2.210) y Agricultura (517).

En cuanto a los datos nacionales, con respecto al mes de septiembre, por sectores económicos, el paro registrado se incrementa en Servicios en 26.853 personas (1,58%), en Industria en 1.911 personas (1,06%), en Agricultura en 1.547 personas (2,21%) y apenas varía en Construcción con 102 personas (0,06%). El colectivo Sin Empleo Anterior aumenta en 12.715 personas (4,87%).

El desempleo masculino se sitúa en 971.528 al ascender en 20.428 hombres (2,15%). Si lo comparamos con octubre de 2025, el paro masculino sube en 8.227 (0,85%).

Entre los jóvenes menores de 25 años, el desempleo asciende en el mes de octubre en 15.832 personas (8,37%) respecto al mes anterior y el total es de 204.973.

BAJA LA CONTRATACIÓN

Respecto a los contratos, la Comunidad de Madrid registró 231.468 contratos en octubre, es decir, 10.254 menos que en el mes anterior, lo que supone un descenso del 4,24%. En tasa interanual aumentaron un 1,13%, con 2.581 contratos más que en el mismo mes del año 2025.

Del total de contratos, 114.234 fueron indefinidos en la región, 12.198 menos que los firmados en septiembre, mientras que los temporales sumaron 117.234, 1.944 más. De esta forma, los contratos indefinidos en octubre suponen el 49,35% del total, mientras que los temporales corresponden al 50,65% del total de los registrados en la región.

Por sectores, el mayor número de contratos se concentró en octubre en Servicios, hasta 208.027, seguido por la Industria con 11.450, Construcción (11.325) y Agricultura (666).

Además, los contratos a extranjeros sumaron un total de 79.353 contratos en octubre, un descenso del 3,79% (3.124 contratos menos que en septiembre). En tasa interanual suben un 28,54% con 17.621 contratos más.

En cuanto a los datos nacionales, el número total de contratos registrados durante el mes de octubre ha sido de 1.491.069. De ese total, 645.173 contratos de trabajo tienen carácter indefinido y representan el 43,27% de todos los contratos.