El paro baja en la Comunidad de Madrid en 3.903 personas en noviembre, hasta los 276.434 desempleados

Fachada de una Oficina del SEPE, a 4 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press

MADRID, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo (antiguo Inem) en la Comunidad de Madrid bajó un 1,39% en noviembre, con 3.903 desempleados más en relación al mes de octubre, hasta alcanzar la cifra global de 276.434 personas en paro en la región.

Este número total de desempleados es la cifra más baja en un mes de noviembre desde 2007. Desde el inicio de la serie histórica comparable, en 1996, el paro ha bajado en noviembre la mayoría de veces en la región (24 veces) mientras que ha subido en cinco ocasiones.

En el último año, con respecto a noviembre de 2024, se han registrado 11.189 desempleados menos en la región madrileña, lo que supone un descenso interanual del 3,89%, según los datos publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social este martes.

A nivel nacional, el paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo bajó en 18.805 personas en noviembre en relación con el mes anterior (-0,8%) debido, sobre todo, al descenso del desempleo en el sector servicios y entre las mujeres.

Tras el retroceso de noviembre, el número total de desempleados se situó en 2.424.961 personas, su menor cifra en un mes de noviembre desde 2007, ha subrayado el Ministerio. El descenso del desempleo registrado el mes pasado supera la caída experimentada en noviembre de 2024 (-16.036 parados), pero no las bajadas de 2023 (-24.573 desempleados), 2022 (-33.512) y 2021 (-74.381).

Desde el inicio de la serie histórica comparable en 1996, el paro ha subido en noviembre en 21 ocasiones y ha bajado en nueve, siendo el de noviembre de 2008, con la crisis financiera, el aumento más pronunciado (+171.243 desempleados), y el de noviembre de 2021, su mayor caída (-74.381 parados).

EL PARO CAE EN 11 COMUNIDADES AUTÓNOMAS

El paro registrado descendió en noviembre en 11 comunidades autónomas, principalmente en Andalucía (-6.934 desempleados), Madrid (-3.903) y Cataluña (-3.119).

Por contra, el desempleo subió en seis regiones, encabezadas por Baleares (+2.534 parados), Castilla y León (+1.035 desempleados) y Navarra, que sumó 253 parados respecto a octubre.

En cuanto a las provincias, el desempleo bajó en 34 de ellas, lideradas por Madrid (-3.903 desempleados), Barcelona (-2.749) y Sevilla (-2.240), mientras que aumentó en 18, destacando los incrementos de Baleares (+2.534), León (+523) y Málaga (+486).

DATOS DE MADRID

De la cifra total de desempleados en la Comunidad de Madrid, que suman 276.434 personas a cierre de noviembre, 111.617 son hombres, lo que supone un descenso de 966 desempleados respecto al mes anterior, y 164.817 son mujeres, 2.937.

En el undécimo mes, el paro entre los jóvenes menores de 25 años subió, con 1.152 parados menos que a cierre del pasado mes, hasta los 19.519 desempleados, de los cuales 10.457 son hombres y 9.062 son mujeres, mientras que el paro de las personas con 25 años y más alcanzó los 256.915 desempleados, 2.751 menos.

Por sectores, el que engloba mayor número de parados es el de Servicios, con 223.213, lo que se traduce en 3.464 menos que en octubre. Baja también el número de desempleados en Industria, 161 menos, hasta llegar a 14.746.

Además, 18.292 vienen del grupo de sin empleo anterior, es decir, 378 personas menos en relación al mes anterior. Por contra, sube Construcción, con 18.340, que cuenta con 70 parados más, y Agricultura, con 1.843, con 30 desempleados más.

En cuanto al paro entre extranjeros, se sitúo en 47.292 personas, lo que se traduce en 272 desempleados menos respecto al mes anterior (+0,57%). Con respecto a noviembre de 2024, hay 3.754 desempleados extranjeros menos, una bajada del 7,35%. Del total, 16.784 proceden de países comunitarios y 30.508 de países extracomunitarios.

A nivel nacional, el paro registrado descendió en noviembre en todos los sectores económicos, especialmente en los servicios, con un retroceso mensual de 13.013 desempleados (-0,7%).

Le siguen la industria, con 1.552 parados menos (-0,8%); la agricultura, con una bajada de 1.332 desempleados (-1,7%) y la construcción, que restó 881 parados (-0,5%). Por su parte, el paro disminuyó en 2.027 personas en el colectivo sin empleo anterior (-0,9%), compuesto en su mayoría por jóvenes en busca de su primer trabajo.

El paro bajó en noviembre en ambos sexos, aunque el descenso entre las mujeres triplicó al de los varones. En concreto, el paro femenino retrocedió en 14.370 mujeres en comparación con octubre (-1%), mientras que el masculino decreció en 4.435 desempleados (-0,4%).

Por su parte, el paro registrado entre los extranjeros subió en 3.127 desempleados respecto al mes anterior (+0,9%), hasta situarse el total de inmigrantes en paro en 338.310 desempleados, lo que supone 16.937 parados menos que hace un año (-4,8%).

EL 46,71% DE LOS CONTRATOS, FIJOS

Respecto a la contratación, en noviembre se registraron 198.866 contratos, es decir, 30.021 menos que en octubre, lo que supone una bajada del 13,12%. En tasa interanual subieron un 2,28%, con 4.439 contratos más que en el mismo mes de 2024.

Del total de contratos, 87.766 fueron indefinidos en Madrid, lo que supone 22.252 menos de los firmados en octubre, un descenso del 20,23%, pero 576 más de los que se firmaron un año antes, lo que se traduce en un aumento del 0,66%. Los temporales sumaron 111.100, lo que supone 7.769 menos que en el mes anterior (-6,54%) y un ascenso interanual del 3,60% (3.863 más).

De esta forma los contratos indefinidos suponen el 46,71% del total, mientras que los temporales corresponden al 53,29% del total de los registrados en la Comunidad de Madrid en noviembre.

Por sectores, el mayor número de contratos se concentró en el sector servicios, hasta 179.732, seguido por la industria, con 9.798, la construcción, con 8.739, y el sector agrícola, con 597.

Los contratos a extranjeros sumaron 54.568 en la región madrileña en noviembre, un 11,61% menos (-7.164 contratos) comparado con el mes anterior. En tasa interanual, frente al mismo mes de 2024, aumentaron un 2,50%, con 1.329 contratos más. En concreto, 9.191 correspondieron a ciudadanos de países comunitarios y 45.377 de fuera de la UE.

A nivel nacional, en noviembre de este año se registraron 1.296.203 contratos, lo que supone un 0,4% menos que en igual mes de 2024. De todos ellos, 534.997 fueron contratos indefinidos, un 1,7% menos que en noviembre de 2024. En total, el 41,3% de todos los contratos realizados en noviembre fueron indefinidos, porcentaje que en octubre fue del 42,6%.

Dentro de los indefinidos, se realizaron 226.124 contratos a tiempo completo, casi un 0,5% menos que en igual mes del año anterior; 139.175 a tiempo parcial (+5,9%) y 169.698 fijos-discontinuos (-8,7%).

TASA DE COBERTURA

Trabajo ha informado que un total de 156.050 personas en la Comunidad de Madrid percibieron algún tipo de prestación por desempleo entre las diferentes modalidades a cierre de octubre (último dato disponible).

En concreto, 112.385 personas obtuvieron prestación contributiva; 43.427, subsidio y 238 renta activa de inserción. La cuantía media de prestación contributiva por beneficiario fue de 1058,2 euros. El gasto en prestaciones por desempleo alcanzó los 257.682 millones de euros en la región.

A nivel nacional, el gasto en prestaciones por desempleo alcanzó en octubre de 2025 (último dato disponible) la cifra de 2.006,4 millones de euros, un 4,4% más que igual mes de 2024.

El gasto medio mensual por beneficiario, sin incluir el subsidio agrario de Andalucía y Extremadura, ascendió a 1.465,3 euros en el décimo mes del año, un 31,1% más que en octubre del año pasado.