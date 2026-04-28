El paro sube en 35.400 personas en el primer trimestre en la Comunidad de Madrid y se destruyen 10.700 empleos

Archivo - Vista de las indicaciones de una oficina de empleo del SEPE del Barrio del Pilar, a 2 de abril de 2024, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El paro en la Comunidad de Madrid se ha incrementado en 35.400 personas durante el primer trimestre del año hasta los 306.600 desempleados, un 13,1% más, y se han destruido 10.700 puestos de trabajo, un 0,3% más respecto al periodo anterior, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) publicada este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con la subida del primer trimestre, la tasa de paro en la región se sitúa en 7,91% y la cifra de parados es la más baja en un primer trimestre desde 2008. Desde el inicio de la serie del INE, el paro ha subido en el primer trimestre la mayoría de veces en la región (14 veces) mientras que ha bajado en diez ocasiones, siendo el repunte del último trimestre la mayor subida desde 2022.

En el primer trimestre se destruyeron en la Comunidad de Madrid 10.700 puestos de trabajo, llevando el total de ocupados a 3.569.200 personas, la cifra más alta de ocupación en un primer trimestre desde que hay registros.

Mientras, el número de activos se situó a cierre del primer trimestre en 3.875.800 personas en la región, tras aumentar en los últimos tres meses en 24.700 personas (+0,64%).

En el último año el paro se ha reducido en 45.800 personas (-13%) en la región y se han creado 53.300 empleos (+1,5%), mientras que el volumen de activos se ha incrementado en 7.600 personas (+0,2%).

Por sexos, en el primer trimestre el desempleo femenino subió en 33.900 mujeres (+24,7%), frente a un retroceso del paro masculino de 1.500 parados (-1,1%). Con estos datos, el número de mujeres en paro se situó en 171.300 y la tasa de paro femenino en el 8,96%. Por su parte, 135.300 hombres estaban en paro al cierre del trimestre, con una tasa de paro masculina del 6,89%.

En cuanto a los jóvenes, el número de menores de 25 años en paro en la región aumentó en 9.200 personas los tres últimos meses hasta situar la tasa de paro juvenil en un 21,91%.

TIPO DE CONTRATOS

Según el INE, el número de asalariados con un contrato indefinido subió en 8.000 personas en el primer trimestre en la región y el de temporales se incrementó en 4.600 asalariados. Tras estos cambios, el número de asalariados se situó en 3.167.100 personas, de los que 2.805.800 tenían contrato indefinido (el 88,59%) y 361.300, temporal (el 11,41%).

Mientras que el sector público generó 31.900 puestos de trabajo en Madrid, un 6,57% más, hasta un total de 517.700 ocupados, el sector público destruyó 42.700 puestos de trabajo, un 1,38% menos, hasta un total de 3.051.400 ocupados.

El número de ocupados a tiempo completo se incrementó en 17.300 personas en el primer trimestre (+0,57%) en la comunidad hasta los 3.055.400 ocupados. Por su parte, los asalariados a tiempo parcial disminuyeron en 27.900 (-5,15%), hasta sumar 513.800 personas.

Por sectores, el paro bajó en Construcción, 4.600 menos (-39,32%), mientras que se incrementó en Parados que buscan primer empleo o han dejado su último empleo hace más de 1 año, 20.800 más (+17,5%); Servicios, 13.800 más (+10,7%); Industria, 3.900 más (+45,88%)

POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Cataluña (+84.400), Comunitat Valenciana (+41.300) y Baleares (+39.800) fueron las comunidades en donde más creció el número de desempleados, mientras que Canarias, Extremadura y Murcia en donde menos, con retrocesos de 14.400, 1.800 y un 1.200, respectivamente.

En cuando al empleo, Canarias (+17.000), Aragón (+8.700) y Murcia (+5.500) fueron las comunidades que más empleo crearon, frente a Cataluña, Baleares y Castilla y León en el lado contrario, con 46.200, 40.800 y un 22.500 empleos menos, respectivamente.

DATOS NACIONALES

El paro subió en 231.500 personas entre enero y marzo, lo que supone un 9,3% más que en el trimestre anterior, mientras que la ocupación se redujo en 170.300 personas (-0,7%), concentrándose la pérdida de empleo en el sector privado, donde se destruyeron 191.400 puestos de trabajo.

El incremento del paro en los tres primeros meses de este año es el más pronunciado en un primer trimestre desde 2013, cuando aumentó en 257.200 personas. Por su parte, el descenso de la ocupación es el más pronunciado en un primer trimestre desde 2020, cuando la llegada de la pandemia destruyó 285.600 empleos.

Al finalizar marzo, el número total de parados se situó en 2.708.600 personas, la cifra más alta desde el primer trimestre de 2025, y el de ocupados alcanzó los 22.293.000 trabajadores, bajando así de la cifra récord 22,46 millones de ocupados lograda a cierre del año pasado.