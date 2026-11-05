El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, en la plantación de 40 olivos donados por la Embajada de Israel - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El parque Princesa Leonor, en Valdebebas, suma 40 nuevos olivos donados por la Embajada de Israel, ha informado el Ayuntamiento de Madrid en un comunicado.

El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, y la embajadora en funciones de Israel en España, Dana Erlich, han participado en el acto de plantación acompañados por el concejal delegado de Limpieza y Zonas Verdes, José Antonio Martínez Páramo, y el concejal de Hortaleza, David Pérez.

Esta iniciativa contribuye a "ampliar la masa arbórea de la capital y pone de manifiesto la colaboración entre el Ayuntamiento de Madrid y la Embajada de Israel a través de una especie emblemática del paisaje mediterráneo".

La donación busca reforzar los lazos entre Madrid e Israel a través de la sostenibilidad, el cuidado del medio ambiente y la recuperación del patrimonio natural en el año en que se conmemora el 40º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre España e Israel.

Carabante ha agradecido la donación y ha destacado que iniciativas como esta permiten seguir enriqueciendo las zonas verdes de Madrid y estrechar los lazos entre ambas instituciones. Martínez Páramo ha subrayado el valor del arbolado en la mejora de los espacios públicos y ha remarcado que "cada árbol que se incorpora a Madrid contribuye a construir una ciudad más verde y habitable".