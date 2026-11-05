El parque Princesa Leonor, en Valdebebas, suma 40 nuevos olivos donados por la Embajada de Israel

En el año en que se conmemora el 40º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre España e Israel

El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, en la plantación de 40 olivos donados por la Embajada de Israel
El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, en la plantación de 40 olivos donados por la Embajada de Israel - AYUNTAMIENTO DE MADRID
Europa Press Madrid
Publicado: jueves, 5 noviembre 2026 15:22
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MADRID, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El parque Princesa Leonor, en Valdebebas, suma 40 nuevos olivos donados por la Embajada de Israel, ha informado el Ayuntamiento de Madrid en un comunicado.

El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, y la embajadora en funciones de Israel en España, Dana Erlich, han participado en el acto de plantación acompañados por el concejal delegado de Limpieza y Zonas Verdes, José Antonio Martínez Páramo, y el concejal de Hortaleza, David Pérez.

Esta iniciativa contribuye a "ampliar la masa arbórea de la capital y pone de manifiesto la colaboración entre el Ayuntamiento de Madrid y la Embajada de Israel a través de una especie emblemática del paisaje mediterráneo".

La donación busca reforzar los lazos entre Madrid e Israel a través de la sostenibilidad, el cuidado del medio ambiente y la recuperación del patrimonio natural en el año en que se conmemora el 40º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre España e Israel.

Carabante ha agradecido la donación y ha destacado que iniciativas como esta permiten seguir enriqueciendo las zonas verdes de Madrid y estrechar los lazos entre ambas instituciones. Martínez Páramo ha subrayado el valor del arbolado en la mejora de los espacios públicos y ha remarcado que "cada árbol que se incorpora a Madrid contribuye a construir una ciudad más verde y habitable".

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