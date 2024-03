Partidos de la Asamblea coinciden en que el Rayo debe quedarse en Vallecas pero difieren de si en su ubicación actual

MADRID, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los cuatro partidos políticos con representación en la Asamblea de Madrid (PP, Más Madrid, PSOE y Vox) han coincidido este jueves en el Pleno en posicionarse a favor de que el Rayo Vallecano cuente con un campo en el distrito de Vallecas aunque difieren de si debe ser en la ubicación actual o en una nueva.

Esta cuestión se puso sobre la mesa cuando la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, en una entrevista con el diario 'AS', avanzó que desde el Gobierno regional estaban hablando con el club porque cada vez se hace "más insostenible" que sigan en Vallecas. Posteriormente, desde el Ejecutivo regional se remarcó que la decisión correspondía al club.

El PSOE ha llevado este jueves a la Cámara regional una iniciativa por medio de la que pretendían pedir al Gobierno de la Comunidad que garantizase la permanencia del estadio en el mismo lugar donde se encuentra.

Así, en el debate parlamentario, diputada del PSOE Mar Espinar ha querido dar la "voz de alarma" ante un "esperpento", una decisión "totalmente equivocada", y que, a su parecer, tiene una motivación "económica y no social" porque hará "las delicias de la empresa que lo lleve a cabo".

"Por lo menos tengan el valor de decirlo, ya que van de supervillanos, les recomiendo que sean valientes y lo hagan hasta el final", ha reclamado al Gobierno regional. Espinar ha defendido que el Rayo es "un equipo de barrio" y ha criticado que intenten "obviar esa maravilla". Es por ello que ha exigido que rectifiquen en la decisión.

"EL RAYO NO SERÍA EL RAYO SIN VALLECAS"

"Vallecas no sería Vallecas sin el Rayo y el Rayo no sería el Rayo sin Vallecas", ha señalado por su parte la diputada de Más Madrid Emilia Sánchez-Pantoja para aludir al arraigo del club y aficionados con el barrio. En este sentido, ha tachado de "ocurrencia" las palabras de Ayuso y ha afeado al PP que hayan "abandonado un estadio durante años sin hacer ningún mantenimiento".

En este punto, ha preguntado el por qué ven inviable reformar el estadio actual y ha deslizado que a lo mejor es por "recalificar el terreno y especular" para convertir la zona en un decorado "para promover más pisos turísticos que encarezcan la vivienda en Vallecas". La diputada, que ve "cosas raras" en esta cuestión, ha remarcado que lo que se necesita es que se reforme el estadio.

Por su parte, el parlamentario de Vox Jorge Cutillas ha criticado la propuesta socialista, por considerar que sería "totalitario" que la Comunidad impusiese la permanencia del estadio del Rayo en su ubicación actual. Considera que el Rayo está "en su legítimo e inalienable derecho de intentar competir en un campo que le sea apto, tanto deportiva como económicamente, en igualdad de condiciones con el resto de equipos del fútbol profesional".

A pesar de que ha defendido que por supuesto quieren que el Rayo se quede en Vallecas, ha incidido en que es necesario "renovarse" y dejar el campo actual, "cada vez más obsoleto", y con numerosos "fallos estructurales".

Por último, el diputado del PP Alejandro Navarro ha remarcado que la decisión respecto al estadio le corresponde al club a su conjunto y ha defendido que a los 'populares' lo que les gustaría es que tuvieran "el mejor estadio" y que se quedasen en el distrito de Vallecas.

"No hay debate posible pero la izquierda sigue obsesionada con algunos mantras. No hay caso. Quien quiera ayudar al Rayo Vallecano, a sus aficionados, a sus peñas y a sus vecinos, que apoye al club. No busquen su beneficio propio y buscar votos donde no los hay", ha zanjado.